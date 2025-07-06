На фронте произошло 170 боестолкновений, больше всего - на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 170 боевых столкновений, из них 33 - на Лиманском и 51 - на Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 5 июня, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 51 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 92 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 1376 дронов-камикадзе и осуществили 4805 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 21 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, а также совершил 256 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и в направлении Амбарного. Авиационным ударам подверглись Волчанские Хутора, Охримовка, Зыбино, Приколотное и Хатное.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Кондрашовка, Колодязи, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Купянска. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские захватчики 33 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Новый Мир, Редкодуб, Мирное, Торское, Григорьевка.

Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Сиверском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского, Григорьевки и Ивано-Дарьевки, еще один штурм продолжается.

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На Краматорском направлении нашими воинами отражено пять атак врага в районах Белой Горы, Часова Яра и Ступочок.

На Торецком направлении россияне шесть раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Русин Яр и в направлении Белой Горы. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 51 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Шевченко, Разино, Орехов, Дачное, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергеевки, Филии и Покровска. Противник нанес авиаудары по Покровску и Сухому Яру.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 135 оккупантов, из них 85 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, три автомобиля, пять мотоциклов, семь БПЛА, также повреждены один автомобиль, два мотоцикла и одна антенна БПЛА врага.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зирка, Толстой, Воскресенка, Запорожье, Шевченко, Новополье. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

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Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении противник восемь раз шел в атаку на позиции наших защитников в районе Малиновки. Четыре боестолкновения еще продолжаются. Белогорье противник атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.

На Ореховском направлении агрессор пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов. Авиаудару подвергся населенный пункт Ольговка.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях - без особых изменений.