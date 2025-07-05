На фронті відбулося 170 боєзіткнень, найбільше - на Лиманському та Покровському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень, з них 33 – на Лиманському та 51 – на Покровському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 5 червня, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1376 дронів-камікадзе та здійснили 4805 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, а також здійснив 256 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість - з реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та в напрямку Амбарного. Авіаційних ударів зазнали Вовчанські Хутори, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Колодязі, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп’янська. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку російські загарбники 33 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

Чотири ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського, Григорівки та Івано-Дар’ївки, ще один штурм триває.

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На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито п’ять атак ворога в районах Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр та в напрямку Білої Гори. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 51 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська. Противник завдав авіаударів по Покровську та Сухому Яру.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 135 окупантів, із них 85 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, три автомобілі, п’ять мотоциклів, сім БпЛА, також пошкоджено один автомобіль, два мотоцикли та одну антену БпЛА ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль. Два боєзіткнення тривають досі.

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Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник вісім разів ішов в атаку на позиції наших оборонців в районі Малинівки. Чотири боєзіткнення ще тривають. Білогір’я противник атакував некерованими авіаційними ракетами.

На Оріхівському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів. Авіаудару зазнав населений пункт Ольгівка.

У Генштабі додали, що на решті напрямків – без особливих змін.