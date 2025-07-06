В России засекретили данные о смертности населения, - СМИ

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) перестала публиковать какие-либо данные по демографической ситуации в РФ.

Об этом пишет "Настоящее Время", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в обзоре социально-экономического положения России, который вышел на этой неделе, за май раздел "Демография" отсутствует.

Отсутствуют эти данные и в соответствующем разделе на сайте Росстата, где последнее обновление было в марте. Речь идет о данных о естественном приросте или убыли населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов и общей численности населения.

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Издание пишет, что в мае стало известно, что демографы, работающие в России, могут получить скрытые властями данные статистики только для служебного пользования, под личную роспись. Об этом рассказал демограф Алексей Ракша, ранее обративший внимание, что Росстат прекратил публиковать статистику миграции и общей численности населения, а также статистику рождений и смертей по регионам. Вскоре после этого Россия внесла его в список "иностранных агентов".

Ранее сообщалось, что диктатор РФ Владимир Путин расширил перечень информации, которая считается государственной тайной.

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