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Новости Засекречивание демографических данных РФ
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В России засекретили данные о смертности населения, - СМИ

росія

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) перестала публиковать какие-либо данные по демографической ситуации в РФ.

Об этом пишет "Настоящее Время", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в обзоре социально-экономического положения России, который вышел на этой неделе, за май раздел "Демография" отсутствует.

Отсутствуют эти данные и в соответствующем разделе на сайте Росстата, где последнее обновление было в марте. Речь идет о данных о естественном приросте или убыли населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов и общей численности населения.

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Издание пишет, что в мае стало известно, что демографы, работающие в России, могут получить скрытые властями данные статистики только для служебного пользования, под личную роспись. Об этом рассказал демограф Алексей Ракша, ранее обративший внимание, что Росстат прекратил публиковать статистику миграции и общей численности населения, а также статистику рождений и смертей по регионам. Вскоре после этого Россия внесла его в список "иностранных агентов".

Ранее сообщалось, что диктатор РФ Владимир Путин расширил перечень информации, которая считается государственной тайной.

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Автор: 

демография (298) засекречивание (8) россия (96505) смертность (268)


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Топ комментарии
+15
В 2011 році якась співробітниця ЗАГСУ опублікувала дані що населення ********** реально 89 мільйонів. Її негайно звільнили. Дослідники стверджують що за рівнем споживання основних ресурсів, товарів і послуг населення ********** вже наближається до 80 мільйонів. Кацапи вимирають і біле населення заміщується китайцями та азіатами. В Україну вони припхались не за землею, а за білими людьми з гарним генетичним ресурсом. Вже 500 років вони пьють горілку за активного сприяння власної влади і виродились в творчих імпотентів і брутальних алкодегенератів. Найгірше це те що жіночий геном який змінюється лише в пятому поколінні за умови постійного повторення змін під впливом зовнішніх факторі в чоловічому геномі вже змінено - в кожному роду є покоління спадкових алкоголіків. звідси кацапські жінки вже плодять виключно алкодегенератів. Я був одружений по молодості (1970-ті) з кацапкою. Вона виявилась спадковою алкоголічкою і у неї взагалі був відсутній рвотний рефлекс на алкоголь. Красива жінка. Танцювала в "Ятрані", але могла пити тижнями і не їсти... Вони всі такі. Два роки я провів в ********** і бачив це на власні очі...
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06.07.2025 01:17 Ответить
+9
гойда? двіжуха? може статісти на войну ушлі?
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06.07.2025 01:12 Ответить
+6
Ну, якась це «смертність насілєнія», це звичайний на московії, падьож скота! Ящур! Такого скота, уже з 2022 року, прутін з валькою пів стакана, прикопали, більше 1.000.000 орків!
Слава Україні!
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06.07.2025 01:18 Ответить
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гойда? двіжуха? може статісти на войну ушлі?
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06.07.2025 01:12 Ответить
Пам"ятаю як тут зубоскалили коли кацапи засекретили кількість військових втрат-хоть поржали (ну звичайно не так як ті 73%)🤣🤣
Чим це закінчилось??? А тим шо наша влада зробила те саме
Продовжуємо ржати далі
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06.07.2025 07:31 Ответить
В 2011 році якась співробітниця ЗАГСУ опублікувала дані що населення ********** реально 89 мільйонів. Її негайно звільнили. Дослідники стверджують що за рівнем споживання основних ресурсів, товарів і послуг населення ********** вже наближається до 80 мільйонів. Кацапи вимирають і біле населення заміщується китайцями та азіатами. В Україну вони припхались не за землею, а за білими людьми з гарним генетичним ресурсом. Вже 500 років вони пьють горілку за активного сприяння власної влади і виродились в творчих імпотентів і брутальних алкодегенератів. Найгірше це те що жіночий геном який змінюється лише в пятому поколінні за умови постійного повторення змін під впливом зовнішніх факторі в чоловічому геномі вже змінено - в кожному роду є покоління спадкових алкоголіків. звідси кацапські жінки вже плодять виключно алкодегенератів. Я був одружений по молодості (1970-ті) з кацапкою. Вона виявилась спадковою алкоголічкою і у неї взагалі був відсутній рвотний рефлекс на алкоголь. Красива жінка. Танцювала в "Ятрані", але могла пити тижнями і не їсти... Вони всі такі. Два роки я провів в ********** і бачив це на власні очі...
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06.07.2025 01:17 Ответить
З дитинства мріяв ловити рибу в сибірі і тепер відпочити вхатинці мисливця.
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06.07.2025 02:54 Ответить
Колись їздив на Байкал, на Кавказ і в Крим, а коли накатався по світу (12 країн) купив хатку рибака на Пслі під дачу. Я і зараз тут. От тільки риба вже не ловиться, а червяки так глибоко закопались що не знайти і шахеди час від часу замість хрущів "над вишнями гудуть".
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06.07.2025 03:57 Ответить
Нічого.. Нехай тебе зігріває думка шо кацапів залишилось 80 млн, і вони скоро вимруть.А ти не цікавився демографічною ситуацією у нас ??
Та ....З 91 року???
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06.07.2025 07:58 Ответить
Ми не приховуємо нашу демографічну ситуацію. У кацапів є декілька причин для спотворення статистики. Мертві душі дозволяють отримувати на місцях бюджетні кошти в провінції і проводити "правильні вибори". На наше щастя кількість в демографії не переходить в якість і тому Україна має шанс перемогти цю погань.
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06.07.2025 08:10 Ответить
Перемагаєш кацапів на Пслові копаючи червячків??ну ну
На рахунок алкоголізма ..треба заїхати в любе село і ти його там побачиш
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06.07.2025 08:15 Ответить
Ну от заїхав в село. Вперше після карантину. З 2 травня не бачив жодного пяного чоловіка. Вони взагалі кудись позникали. Одні вікові діди, жінки і діти. Навіть рибалок на річці нема. В кожній родині хтось воює, а хто не воює то сидить тихенько і не відсвічує. В порівнянні з Києвом тиша і якщо десь летять шахеди і їх збивають в полях то відчуття зовсім інші, бо знаєш що ця гидота летить не по твою душу... Воювати я не буду. Старий вже для цього. Поки були кошти і здоровя волонтерив з 2014. Зараз вже немає ні коштів ні здовя. Так що сиджу як мудрий китаєць на березі річки і чекаю на труп ворога...
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06.07.2025 08:39 Ответить
Та не фантазуй, стосовно "покращення генетики"... Про "Бритву Оккама" чув? "Не помножуй сутності, без потреби...". Сутність КАЦАПА дуже чітко відобразив, у своєму вислові, історик ХІХ ст. Ключевський:

Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
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06.07.2025 06:38 Ответить
Мій свекор родом з Тамбовщини. В обох його синів посилений рвотний рефлекс на алкоголь. В мого чоловіка, ще й головний біль від найменшої дози.
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06.07.2025 07:40 Ответить
Винятки лише підтверджують правило і як писав Бєрдяєв: "Віно удівітєльний рєактів - чєловєка он дєлаєт вишє, а скота совєршєнной скотіной"...
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06.07.2025 08:00 Ответить
Але ж мама з Полісся. Свекор зловживав, як і всі його колеги, робота була "могоричова".
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06.07.2025 12:04 Ответить
"рвотний рефлекс" після якого повного стакану з"являється?
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06.07.2025 08:13 Ответить
Вони прийшли до нас не за білими людьми,а тому що вони цапські орки.
І логіка мисленя в них відсутня від слова зовсім.Досить поспілкуватися із середньостатичним орком,логіка дитини 5 років,десяток слів зв'язати не може.
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06.07.2025 08:09 Ответить
Навіть враховуючи їх втрати на війні населення за рахунок окупованих територій збільшилось... але "рабів до Раю не пускають"...
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06.07.2025 08:22 Ответить
Ну, якась це «смертність насілєнія», це звичайний на московії, падьож скота! Ящур! Такого скота, уже з 2022 року, прутін з валькою пів стакана, прикопали, більше 1.000.000 орків!
Слава Україні!
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06.07.2025 01:18 Ответить
На кацапстані немає смертності населення. Є просто "ізнос дєталєй".
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06.07.2025 01:19 Ответить
"А вдоль дарогі мьортвиє с косамі стаят і тішина.."
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06.07.2025 04:31 Ответить
все що починається на "демо" в росії засекречено : демократія, демонстрація, демографія
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06.07.2025 05:51 Ответить
нічого нового.. як в совку живуть,
де теж приховували справжню статистику,
особливо після репресій, голодоморів і війни.
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06.07.2025 06:55 Ответить
Пам"ятаю як тут зубоскалили коли кацапи засекретили кількість військових втрат-хоть поржали (ну звичайно не так як ті 73%)🤣🤣
Чим це закінчилось??? А тим шо наша влада зробила те саме
Продовжуємо ржати далі
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06.07.2025 07:34 Ответить
Ти цей текст вдруге написав, творча криза чи методичка?
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06.07.2025 07:56 Ответить
о!??привіт серГЕЙ!?Ржи далі давай
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06.07.2025 08:00 Ответить
"серГЕЙ" це все на що ти здатне? І де в статті хтось "рже" ? Просто констатують факт.
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06.07.2025 08:07 Ответить
Методичка кажеш???🤣🤣🤣🤣ти здатен на багато🤣🤣
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06.07.2025 08:19 Ответить
В тебе память досить вибіркова. То ж я нагадую що ***** засекретило військові втрати в мирний час після того як в Донецькому аеропорту на 1 ЗСУ було знищено 18,6 кацапів, про що повідомила голова Комітету солдатських матерів Васільєва. Їй довелось після цього втікати з *****стану за кордон, а *****, зважаючи на втрати, заморозив війну на 8 років...
P.S. Загиблих "шахтьоров", казачків, "дабравольцєв" і місцевих зрадників ніхто взагалі не рахував, а ними там величезні цвинтарі забиті! В ДАПі загинула еліта кацапського війська - "альфівці", "Вітязі", "псковскіє дєсантнікі"... І хто ж їх знищував? Пацанчики яких назвали "кіборгами" типу Табали (18 років), який, якщо вірити побратимам, особисто ліквідував 53 кацапа...
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06.07.2025 11:43 Ответить
За спам треба виносити бан.
Модер, ау-у-у-у-у.
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06.07.2025 08:16 Ответить
Стукачок привіт Пердюк 🤣🤣як там в Європі
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06.07.2025 08:21 Ответить
кацап-олєг,ти ще не пішов нах...?
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06.07.2025 08:42 Ответить
Ні Содоміте...те..тобою вистраждане "місце" с не займу ніколи...не переживай збочинцю🤣🤣🤣🤣
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06.07.2025 11:01 Ответить
кацап-олєг,а чому ти слово "содоміте" з великої літери намалювало? кацап-олєг,я розумію, що ви на своїй підєраціі майже всі латентні підараси, але так розкриватися...ну ти кацап-олєг і тупорилий
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06.07.2025 11:38 Ответить
бггг....а класно я тебе на *** послав Содоміте🤣🤣🤣? І твоя тупа примітивна спроба відповісти ще більше тебе ваистааляє як долбойоба...
Все Содоміте. Ти козел мені не цікавий
Пшол вон пся крев.... А По нашому..іди на куй бидло
Адью баклан
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06.07.2025 11:48 Ответить
А зачем свинособакам вообще статистика? Тараканы тоже без неё живут, и ничего.
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06.07.2025 07:45 Ответить
Ну скажем так:
рф больше не публикует ложные статистические данные, т.к. даже по ним становится понятно, что ситуация плачевная. А значит, как и в совковое время исследователям придётся узнавать ориентировочные показатели по косвенным признакам. А они указывают на то, что население рф резко снижается за счёт снижения рождаемости, повышения смертности и миграции экономическиактивного населения.
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06.07.2025 11:02 Ответить
 
 