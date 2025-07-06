В России засекретили данные о смертности населения, - СМИ
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) перестала публиковать какие-либо данные по демографической ситуации в РФ.
Об этом пишет "Настоящее Время", сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в обзоре социально-экономического положения России, который вышел на этой неделе, за май раздел "Демография" отсутствует.
Отсутствуют эти данные и в соответствующем разделе на сайте Росстата, где последнее обновление было в марте. Речь идет о данных о естественном приросте или убыли населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов и общей численности населения.
Издание пишет, что в мае стало известно, что демографы, работающие в России, могут получить скрытые властями данные статистики только для служебного пользования, под личную роспись. Об этом рассказал демограф Алексей Ракша, ранее обративший внимание, что Росстат прекратил публиковать статистику миграции и общей численности населения, а также статистику рождений и смертей по регионам. Вскоре после этого Россия внесла его в список "иностранных агентов".
Ранее сообщалось, что диктатор РФ Владимир Путин расширил перечень информации, которая считается государственной тайной.
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Чим це закінчилось??? А тим шо наша влада зробила те саме
Продовжуємо ржати далі
Та ....З 91 року???
На рахунок алкоголізма ..треба заїхати в любе село і ти його там побачиш
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.
Василий Ключевский.
(1841- 1911год)
І логіка мисленя в них відсутня від слова зовсім.Досить поспілкуватися із середньостатичним орком,логіка дитини 5 років,десяток слів зв'язати не може.
Слава Україні!
де теж приховували справжню статистику,
особливо після репресій, голодоморів і війни.
Чим це закінчилось??? А тим шо наша влада зробила те саме
Продовжуємо ржати далі
P.S. Загиблих "шахтьоров", казачків, "дабравольцєв" і місцевих зрадників ніхто взагалі не рахував, а ними там величезні цвинтарі забиті! В ДАПі загинула еліта кацапського війська - "альфівці", "Вітязі", "псковскіє дєсантнікі"... І хто ж їх знищував? Пацанчики яких назвали "кіборгами" типу Табали (18 років), який, якщо вірити побратимам, особисто ліквідував 53 кацапа...
Модер, ау-у-у-у-у.
Все Содоміте. Ти козел мені не цікавий
Пшол вон пся крев.... А По нашому..іди на куй бидло
Адью баклан
рф больше не публикует ложные статистические данные, т.к. даже по ним становится понятно, что ситуация плачевная. А значит, как и в совковое время исследователям придётся узнавать ориентировочные показатели по косвенным признакам. А они указывают на то, что население рф резко снижается за счёт снижения рождаемости, повышения смертности и миграции экономическиактивного населения.