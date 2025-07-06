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Новини Засекречування демографічних даних в РФ
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У Росії засекретили дані щодо смертності населення, - ЗМІ

росія

Федеральна служба державної статистики (Росстат) перестала публікувати будь-які дані щодо демографічої ситуації в РФ.

Про це пише "Настоящее Время", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в огляді соціально-економічного становища Росії, який вийшов цього тижня, за травень розділ "Демографія" відсутній.

Відсутні ці дані і у відповідному розділі на сайті Росстату, де останнє оновлення було у березні. Йдеться про дані про природний приріст або спад населення, кількість народжень і смертей, шлюбів і розлучень та загальну чисельність населення.

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Видання пише, що у травні стало відомо, що демографи, які працюють в Росії, можуть отримати приховані владою дані статистики лише для службового користування - під особистий розпис. Про це розповів демограф Олексій Ракша, який раніше звернув увагу, що Росстат припинив публікувати статистику міграції та загальної чисельності населення, а також статистику народжень і смертей по регіонах. Незабаром після цього Росія внесла його до списку "іноземних агентів".

Раніше повідомлялося, що диктатор РФ Володимир Путін розширив перелік інформації, яка вважається державною таємницею.

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демографія (145) засекречування (3) росія (66560) смертність (196)


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гойда? двіжуха? може статісти на войну ушлі?
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06.07.2025 01:12 Відповісти
В 2011 році якась співробітниця ЗАГСУ опублікувала дані що населення ********** реально 89 мільйонів. Її негайно звільнили. Дослідники стверджують що за рівнем споживання основних ресурсів, товарів і послуг населення ********** вже наближається до 80 мільйонів. Кацапи вимирають і біле населення заміщується китайцями та азіатами. В Україну вони припхались не за землею, а за білими людьми з гарним генетичним ресурсом. Вже 500 років вони пьють горілку за активного сприяння власної влади і виродились в творчих імпотентів і брутальних алкодегенератів. Найгірше це те що жіночий геном який змінюється лише в пятому поколінні за умови постійного повторення змін під впливом зовнішніх факторі в чоловічому геномі вже змінено - в кожному роду є покоління спадкових алкоголіків. звідси кацапські жінки вже плодять виключно алкодегенератів. Я був одружений по молодості (1970-ті) з кацапкою. Вона виявилась спадковою алкоголічкою і у неї взагалі був відсутній рвотний рефлекс на алкоголь. Красива жінка. Танцювала в "Ятрані", але могла пити тижнями і не їсти... Вони всі такі. Два роки я провів в ********** і бачив це на власні очі...
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06.07.2025 01:17 Відповісти
брехня, їх не 89 млн., вони просто менше жруть, та й все.
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06.07.2025 01:47 Відповісти
Ну, якась це «смертність насілєнія», це звичайний на московії, падьож скота! Ящур! Такого скота, уже з 2022 року, прутін з валькою пів стакана, прикопали, більше 1.000.000 орків!
Слава Україні!
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06.07.2025 01:18 Відповісти
На кацапстані немає смертності населення. Є просто "ізнос дєталєй".
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06.07.2025 01:19 Відповісти
 
 