У Росії засекретили дані щодо смертності населення, - ЗМІ

Федеральна служба державної статистики (Росстат) перестала публікувати будь-які дані щодо демографічої ситуації в РФ.

Про це пише "Настоящее Время", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в огляді соціально-економічного становища Росії, який вийшов цього тижня, за травень розділ "Демографія" відсутній.

Відсутні ці дані і у відповідному розділі на сайті Росстату, де останнє оновлення було у березні. Йдеться про дані про природний приріст або спад населення, кількість народжень і смертей, шлюбів і розлучень та загальну чисельність населення.

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Видання пише, що у травні стало відомо, що демографи, які працюють в Росії, можуть отримати приховані владою дані статистики лише для службового користування - під особистий розпис. Про це розповів демограф Олексій Ракша, який раніше звернув увагу, що Росстат припинив публікувати статистику міграції та загальної чисельності населення, а також статистику народжень і смертей по регіонах. Незабаром після цього Росія внесла його до списку "іноземних агентів".

Раніше повідомлялося, що диктатор РФ Володимир Путін розширив перелік інформації, яка вважається державною таємницею.

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