Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 026 440 человек (+1180 за сутки), 421 самолет, 10 992 танка, 29 960 артсистем, 22 956 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 026 440 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 026 440 (+1180) человек,

танков - 10 992 (+2) единицы,

боевых бронированных машин - 22 956 (+3) единиц,

артиллерийских систем - 29 960 (+39) единиц,

РСЗО - 1430 (+2) единиц,

средств ПВО - 1192 (+1) единицы,

самолетов - 421 (+1) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 43 825 (+216) единиц,

крылатых ракет - 3439 (+0) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок -1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 54 252 (+104) единицы,

специальной техники - 3925 (+0) единиц.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.