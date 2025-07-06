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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 026 440 человек (+1180 за сутки), 421 самолет, 10 992 танка, 29 960 артсистем, 22 956 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери армии РФ в июне 2025 года

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 026 440 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 026 440 (+1180) человек,

танков - 10 992 (+2) единицы,

боевых бронированных машин - 22 956 (+3) единиц,

артиллерийских систем - 29 960 (+39) единиц,

РСЗО - 1430 (+2) единиц,

средств ПВО - 1192 (+1) единицы,

самолетов - 421 (+1) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 43 825 (+216) единиц,

крылатых ракет - 3439 (+0) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок -1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 54 252 (+104) единицы,

специальной техники - 3925 (+0) единиц.

Также смотрите: Подразделения Сил беспилотных систем поразили 750 вражеских целей за сутки. ИНФОГРАФИКА

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19960) Генштаб ВС (6621) ликвидация (3794) уничтожение (7436)


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Топ комментарии
+22
Минув 4155 день москальсько-української війни.
151! одиниця знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1180! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО перевалила за 48000!
Броня мінімум, арта норм, логістика файно. Відбито чергову повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 026 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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06.07.2025 08:12 Ответить
+12
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06.07.2025 08:15 Ответить
+11
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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06.07.2025 08:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тобі ж написали: "Дані уточнюються". Що не так?
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06.07.2025 07:53 Ответить
Це до путіна чи кокашенкова?
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06.07.2025 07:56 Ответить
Минув 4155 день москальсько-української війни.
151! одиниця знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1180! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО перевалила за 48000!
Броня мінімум, арта норм, логістика файно. Відбито чергову повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 026 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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06.07.2025 08:12 Ответить
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06.07.2025 08:15 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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06.07.2025 08:18 Ответить
А що там за літачок??)
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06.07.2025 08:17 Ответить
Та ,заблукав там один,але він більше не буде, 100% гарантовано !!))
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06.07.2025 08:20 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.07.2025 08:22 Ответить
І літачок!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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06.07.2025 08:29 Ответить
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 026 440 осіб російських загарбників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно становлять: Джерело: https://censor.net/ua/n3561766. танків - 10992 (+2) од

Упродовж доби 04.07-05.07 підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 750 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із https://t.me/usf_army/659 посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем. Джерело: https://censor.net/ua/n3561733. 18 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 5 танків. Джерело: https://censor.net/ua/n3561733
То, як це сприймати та хто *********?
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06.07.2025 08:30 Ответить
Уразили і знищили це різні речи. СБС уразили купу цілей, подали докази в Генштаб, там повинні провести ідентифікацію і підтвердити це. Підтвердження може бути і через декілька днів. Це різні структури і працюють по різному. СБС дають данні в реальному часі, а Генштаб збирає статистику з різних джерел, а основним для них являються данні різних розвідок, в тому числі і партнерів. Щодо даних СБС, то тут ще один момент, часто є відеодоказ з дрону, що він влетів в ціль, але результату зняти він сам вже не може. Можливо він просто розбився і БЧ не здетонувала, можливо ціль не сильно пошкоджена та т.і. Тому якщо нема додаткових підтверджень результатів, то внесення в статистику може затягнутись або не статись.
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06.07.2025 09:35 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.07.2025 08:40 Ответить
@ 30 червня в Донецьку внаслідок ракетного удару ЗСУ по командному пункту 8-ї загальновійськової армії зс рф було ліквідовано начальника зв'язку цієї армії.
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06.07.2025 09:24 Ответить
Відтепер він вже ні чого ні зв'язує!! Відв'язалося недолуге !!))
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06.07.2025 11:01 Ответить
Вонюшка, ви вже знищили то ЗСУ 100500 разів, ну які цифри, іди ***** фанфурік бояри і відсвяткуй.
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06.07.2025 10:24 Ответить
 
 