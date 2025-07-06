Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 026 440 человек (+1180 за сутки), 421 самолет, 10 992 танка, 29 960 артсистем, 22 956 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 026 440 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 026 440 (+1180) человек,
танков - 10 992 (+2) единицы,
боевых бронированных машин - 22 956 (+3) единиц,
артиллерийских систем - 29 960 (+39) единиц,
РСЗО - 1430 (+2) единиц,
средств ПВО - 1192 (+1) единицы,
самолетов - 421 (+1) единица,
вертолетов - 340 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 43 825 (+216) единиц,
крылатых ракет - 3439 (+0) единиц,
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок -1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 54 252 (+104) единицы,
специальной техники - 3925 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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151! одиниця знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1180! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО перевалила за 48000!
Броня мінімум, арта норм, логістика файно. Відбито чергову повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 026 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно становлять: Джерело: https://censor.net/ua/n3561766. танків - 10992 (+2) од
Упродовж доби 04.07-05.07 підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 750 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із https://t.me/usf_army/659 посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем. Джерело: https://censor.net/ua/n3561733. 18 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 5 танків. Джерело: https://censor.net/ua/n3561733
То, як це сприймати та хто *********?