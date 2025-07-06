Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 026 440 осіб (+1180 за добу), 421 літак, 10 992 танки, 29 960 артсистем, 22 956 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 026 440 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1026440 (+1180) осіб
танків - 10992 (+2) од
бойових броньованих машин - 22956 (+3) од
артилерійських систем - 29960 (+39) од
РСЗВ - 1430 (+2) од
засоби ППО - 1192 (+1) од
літаків - 421 (+1) од
гелікоптерів - 340 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43825 (+216)
крилаті ракети - 3439 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни -1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 54252 (+104)
спеціальна техніка - 3925 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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151! одиниця знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1180! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО перевалила за 48000!
Броня мінімум, арта норм, логістика файно. Відбито чергову повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 026 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно становлять: Джерело: https://censor.net/ua/n3561766. танків - 10992 (+2) од
Упродовж доби 04.07-05.07 підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 750 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із https://t.me/usf_army/659 посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем. Джерело: https://censor.net/ua/n3561733. 18 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 5 танків. Джерело: https://censor.net/ua/n3561733
То, як це сприймати та хто *********?