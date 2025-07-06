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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Знищення російського літака
3 061 16

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 026 440 осіб (+1180 за добу), 421 літак, 10 992 танки, 29 960 артсистем, 22 956 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати армії РФ у червні 2025 року

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 026 440 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1026440 (+1180) осіб

танків - 10992 (+2) од

бойових броньованих машин - 22956 (+3) од

артилерійських систем - 29960 (+39) од

РСЗВ - 1430 (+2) од

засоби ППО - 1192 (+1) од

літаків - 421 (+1) од

гелікоптерів - 340 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43825 (+216)

крилаті ракети - 3439 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни -1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни  - 54252 (+104)

спеціальна техніка - 3925 (+0)

Також дивіться: Російський загарбник борсається у річці на Херсонщині після атаки наших захисників. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18112) Генштаб ЗС (6923) ліквідація (4178) знищення (7749)


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Топ коментарі
+16
Минув 4155 день москальсько-української війни.
151! одиниця знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1180! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО перевалила за 48000!
Броня мінімум, арта норм, логістика файно. Відбито чергову повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 026 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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06.07.2025 08:12 Відповісти
+10
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06.07.2025 08:15 Відповісти
+8
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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06.07.2025 08:18 Відповісти
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Тобі ж написали: "Дані уточнюються". Що не так?
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06.07.2025 07:53 Відповісти
Це до путіна чи кокашенкова?
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06.07.2025 07:56 Відповісти
Минув 4155 день москальсько-української війни.
151! одиниця знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1180! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО перевалила за 48000!
Броня мінімум, арта норм, логістика файно. Відбито чергову повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 026 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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06.07.2025 08:12 Відповісти
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06.07.2025 08:15 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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06.07.2025 08:18 Відповісти
А що там за літачок??)
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06.07.2025 08:17 Відповісти
Та ,заблукав там один,але він більше не буде, 100% гарантовано !!))
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06.07.2025 08:20 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.07.2025 08:22 Відповісти
І літачок!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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06.07.2025 08:29 Відповісти
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 026 440 осіб російських загарбників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно становлять: Джерело: https://censor.net/ua/n3561766. танків - 10992 (+2) од

Упродовж доби 04.07-05.07 підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 750 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із https://t.me/usf_army/659 посиланням на пресслужбу Сил безпілотних систем. Джерело: https://censor.net/ua/n3561733. 18 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 5 танків. Джерело: https://censor.net/ua/n3561733
То, як це сприймати та хто *********?
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06.07.2025 08:30 Відповісти
Уразили і знищили це різні речи. СБС уразили купу цілей, подали докази в Генштаб, там повинні провести ідентифікацію і підтвердити це. Підтвердження може бути і через декілька днів. Це різні структури і працюють по різному. СБС дають данні в реальному часі, а Генштаб збирає статистику з різних джерел, а основним для них являються данні різних розвідок, в тому числі і партнерів. Щодо даних СБС, то тут ще один момент, часто є відеодоказ з дрону, що він влетів в ціль, але результату зняти він сам вже не може. Можливо він просто розбився і БЧ не здетонувала, можливо ціль не сильно пошкоджена та т.і. Тому якщо нема додаткових підтверджень результатів, то внесення в статистику може затягнутись або не статись.
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06.07.2025 09:35 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.07.2025 08:40 Відповісти
@ 30 червня в Донецьку внаслідок ракетного удару ЗСУ по командному пункту 8-ї загальновійськової армії зс рф було ліквідовано начальника зв'язку цієї армії.
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06.07.2025 09:24 Відповісти
Наши потери я так понимаю не пишут потому что свидетели секты св.ЗЕли перестанут верить в победу,не?
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06.07.2025 09:54 Відповісти
 
 