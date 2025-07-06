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Новости Результат работы ПВО
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Враг атаковал 4 ракетами и 157 дронами. Обезврежены 117 БПЛА, - Воздушные силы

В Украине усилят развитие дронной ПВО

В ночь на 6 июля 2025 года, войска РФ атаковали Украину 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 157-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежены 117 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 98 - сбиты огневыми средствами поражения, 19 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

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Где есть последствия?

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых - на 2 локациях.

"Воздушная атака продолжается, новые группы "шахедов" зашли с северного направления!", - отмечают в Воздушных силах.

Автор: 

ПВО (2917) ракеты (3644) Воздушные силы (2493) Шахед (1260)


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Топ комментарии
+3
як https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1521082495898612/ повідомивпʼятий Президент, військова контррозвідка заборонила приймати допомогу від Порошенка. Його зустріч із військовими скасували, а їх самих терміново відправили на Схід.
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06.07.2025 09:46 Ответить
+2
Подивися на ТТХ "Нептуна", і виясни відстань до Єлабуги...
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06.07.2025 09:47 Ответить
+1
Щось літали бпла до елабуги, а кацапи все більше і більше їх клепають. Немає балістичної ракети, щоб ******* той весь непотріб разом з начинкою.
Хоч би Нептуна туди и пульнули.
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06.07.2025 08:58 Ответить
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Щось літали бпла до елабуги, а кацапи все більше і більше їх клепають. Немає балістичної ракети, щоб ******* той весь непотріб разом з начинкою.
Хоч би Нептуна туди и пульнули.
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06.07.2025 08:58 Ответить
які нептуни? замість ракет був асфальт і корупція зелених потвор з 19 року.
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06.07.2025 09:13 Ответить
клятого баригі Порошенко, які ще..
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06.07.2025 09:15 Ответить
як https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1521082495898612/ повідомивпʼятий Президент, військова контррозвідка заборонила приймати допомогу від Порошенка. Його зустріч із військовими скасували, а їх самих терміново відправили на Схід.
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06.07.2025 09:46 Ответить
Подивися на ТТХ "Нептуна", і виясни відстань до Єлабуги...
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06.07.2025 09:47 Ответить
та їбать. Нептун - це крилата ракета, скільки пального запхаєш, стільки вона і пролетить.
Он, кацапські х-101 на тих самих двигунах що і Нептун з підвисними баками на 5500км літають.
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06.07.2025 10:06 Ответить
Повернися в Україну, поїдь на завод, і навчи інженерів, як це робиться... А то дарма така "конструкторська голова" пропадає...
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06.07.2025 10:11 Ответить
Якщо не повідомляють про збиття 4-х ракет, якщо з 157-ми шахедів тільки 117 збили або посадили, то виходить, що всі 4 ракети і 40 шахелів влучили по нашим? Так потрібно розуміти оцю інфу? Чи в штабі ЗСУ зовсім інше мали на увазі, а тут пером гусака нашкрабали?
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06.07.2025 09:41 Ответить
 
 