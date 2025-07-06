Враг атаковал 4 ракетами и 157 дронами. Обезврежены 117 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 6 июля 2025 года, войска РФ атаковали Украину 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 157-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежены 117 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 98 - сбиты огневыми средствами поражения, 19 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

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Где есть последствия?

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых - на 2 локациях.

"Воздушная атака продолжается, новые группы "шахедов" зашли с северного направления!", - отмечают в Воздушных силах.