Ворог атакував 4 ракетами та 157 дронами. Знешкоджено 117 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 6 липня 2025 року, війська РФ атакували Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 - збито вогневими засобами ураження, 19 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
Де є наслідки?
Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях.
"Повітряна атака триває, нові групи "шахедів" зайшли із північного напрямку!", - наголошують у Повітряних силах.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=72H8cPEFV38
Хоч би Нептуна туди и пульнули.
Он, кацапські х-101 на тих самих двигунах що і Нептун з підвисними баками на 5500км літають.