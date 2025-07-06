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Новини Результат роботи ППО
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Ворог атакував 4 ракетами та 157 дронами. Знешкоджено 117 БпЛА, - Повітряні сили

В Україні посилять розвиток дронової ППО

У ніч на 6 липня 2025 року, війська РФ атакували Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 - збито вогневими засобами ураження, 19 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Також читайте: Ворог масовано атакував дронами Миколаїв та Коблівську громаду, пошкоджено будинки, бази відпочинку, склади і ЛЕП

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях.

"Повітряна атака триває, нові групи "шахедів" зайшли із північного напрямку!", - наголошують у Повітряних силах.

Автор: 

ППО (3359) ракети (4103) Повітряні сили (2836) Шахед (1268)


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Топ коментарі
+3
як https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1521082495898612/ повідомивпʼятий Президент, військова контррозвідка заборонила приймати допомогу від Порошенка. Його зустріч із військовими скасували, а їх самих терміново відправили на Схід.
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06.07.2025 09:46 Відповісти
+2
Подивися на ТТХ "Нептуна", і виясни відстань до Єлабуги...
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06.07.2025 09:47 Відповісти
+1
Щось літали бпла до елабуги, а кацапи все більше і більше їх клепають. Немає балістичної ракети, щоб ******* той весь непотріб разом з начинкою.
Хоч би Нептуна туди и пульнули.
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06.07.2025 08:58 Відповісти
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🔥ЛУЦЕНКО: Це безумство. Ми платимо Росії за ШАХЕДИ! Спустили все на МІНЄД і ВІДМОВИЛИ в дронах!
https://www.youtube.com/watch?v=72H8cPEFV38
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06.07.2025 08:50 Відповісти
🔥ЛУЦЕНКО: Це безумство. Ми платимо Росії за ШАХЕДИ! Спустили все на МІНЄД і ВІДМОВИЛИ в дронах!
https://www.youtube.com/watch?v=72H8cPEFV38
показати весь коментар
06.07.2025 08:50 Відповісти
Щось літали бпла до елабуги, а кацапи все більше і більше їх клепають. Немає балістичної ракети, щоб ******* той весь непотріб разом з начинкою.
Хоч би Нептуна туди и пульнули.
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06.07.2025 08:58 Відповісти
які нептуни? замість ракет був асфальт і корупція зелених потвор з 19 року.
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06.07.2025 09:13 Відповісти
клятого баригі Порошенко, які ще..
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06.07.2025 09:15 Відповісти
як https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1521082495898612/ повідомивпʼятий Президент, військова контррозвідка заборонила приймати допомогу від Порошенка. Його зустріч із військовими скасували, а їх самих терміново відправили на Схід.
показати весь коментар
06.07.2025 09:46 Відповісти
Подивися на ТТХ "Нептуна", і виясни відстань до Єлабуги...
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06.07.2025 09:47 Відповісти
та їбать. Нептун - це крилата ракета, скільки пального запхаєш, стільки вона і пролетить.
Он, кацапські х-101 на тих самих двигунах що і Нептун з підвисними баками на 5500км літають.
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06.07.2025 10:06 Відповісти
Повернися в Україну, поїдь на завод, і навчи інженерів, як це робиться... А то дарма така "конструкторська голова" пропадає...
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06.07.2025 10:11 Відповісти
Якщо не повідомляють про збиття 4-х ракет, якщо з 157-ми шахедів тільки 117 збили або посадили, то виходить, що всі 4 ракети і 40 шахелів влучили по нашим? Так потрібно розуміти оцю інфу? Чи в штабі ЗСУ зовсім інше мали на увазі, а тут пером гусака нашкрабали?
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06.07.2025 09:41 Відповісти
 
 