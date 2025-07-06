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Новости Отношения РФ и Армении
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В МИД Армении опровергли информацию об усилении военного присутствия РФ

Армения отрицает усиление военного присутствия РФ.

В Министерстве иностранных дел Армении отвергли заявление украинского ГУР Министерства обороны относительно того, что Кремль ускорил комплектование своей военной базы в Гюмри (Армения) с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости-Армении" со ссылкой на заявление МИД Армении.

Так, в МИД Армении отвергли информацию о возможном использовании территории страны для атаки на соседние страны.

"В ответ на вымышленные сведения, появившиеся в прессе, Республика Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория РА на может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против любого из соседних государств", - говорится сообщении.

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Напомним, накануне Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Россия расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном. По данным ГУР, Кремль ускорил комплектование своей военной базы в Гюмри (Армения) с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.

Автор: 

Армения (832) россия (96505)


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Армяне, пустившие к себе домой вооруженных московитских монголоидов проявили неуважение ко всем своим соседям,за это они должны быть наказаны.
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06.07.2025 09:37 Ответить
Посратися з Вірменією.
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06.07.2025 09:44 Ответить
Схоже,ГУР стали жертвами дези...
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06.07.2025 09:53 Ответить
А може то вірмени просто не "нагнітають ескалацію".
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06.07.2025 10:25 Ответить
Буданга знову перднув у калюжу.
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06.07.2025 11:56 Ответить
 
 