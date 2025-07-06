В МИД Армении опровергли информацию об усилении военного присутствия РФ

В Министерстве иностранных дел Армении отвергли заявление украинского ГУР Министерства обороны относительно того, что Кремль ускорил комплектование своей военной базы в Гюмри (Армения) с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости-Армении" со ссылкой на заявление МИД Армении.

Так, в МИД Армении отвергли информацию о возможном использовании территории страны для атаки на соседние страны.

"В ответ на вымышленные сведения, появившиеся в прессе, Республика Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория РА на может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против любого из соседних государств", - говорится сообщении.

Также читайте: Глава МИД Армении Мирзоян призвал Лаврова не вмешиваться во внутренние дела его страны

Напомним, накануне Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Россия расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном. По данным ГУР, Кремль ускорил комплектование своей военной базы в Гюмри (Армения) с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.