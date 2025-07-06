У МЗС Вірменії заперечили інформацію про посилення військової присутності РФ

У Міністерстві закордонних справ Вірменії відкинули заяву українського ГУР Міністерства оборони щодо того, що Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Ґюмрі (Вірменія) з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новости-Армении" з посиланням на заяву МЗС Вірменії.

Так, у МЗС Вірменії відкинули інформацію про можливе використання території країни для атаки на сусідні країни.

"У відповідь на вигадані відомості, що з'явилися в пресі, Республіка Вірменія знову підтверджує свою принципову позицію, згідно з якою територія РВ на може використовуватися третіми державами для здійснення військових дій проти будь-якої із сусідніх держав", - йдеться повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном. За жаними ГУР, Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Ґюмрі (Вірменія) з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.