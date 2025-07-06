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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ продвинулись возле Попова Яра, Ялты, Толстого и Веселого, - DeepState. КАРТЫ

Попов Яр карта

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Попова Яра (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области), Ялты (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области), Толстого (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области) и Веселого (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Попова Яра, Дачного и в Романовке в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Попов Яр карта
Попов Яр

Ялта карта
Ялта

Толстой карта
Толстой

Веселое карта

Автор: 

Донецкая область (10183) Волновахский район (306) Краматорский район (441) Толстой (1) Ялта (4) Попов Яр (1) DeepState (187)


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Топ комментарии
+11
Що не новина то кацапня десь просувається, а де ж мулярди дронів, мін, снарядів... Ригосирозелена погань!
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06.07.2025 10:37 Ответить
+7
Хтось зупинить цих чортів Що там "найвеличніший" він за щось відповідає чи він тільки за все хороше ? як і Сирський з Умеровом.
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06.07.2025 10:45 Ответить
+2
Ніхто.....крім тебе
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06.07.2025 11:11 Ответить
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Що не новина то кацапня десь просувається, а де ж мулярди дронів, мін, снарядів... Ригосирозелена погань!
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06.07.2025 10:37 Ответить
Що не новина то кацапня десь просувається, а де ж мулярди дронів, мін, снарядів... Ригосирозелена погань!
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06.07.2025 10:37 Ответить
Хтось зупинить цих чортів Що там "найвеличніший" він за щось відповідає чи він тільки за все хороше ? як і Сирський з Умеровом.
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06.07.2025 10:45 Ответить
Ніхто.....крім тебе
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06.07.2025 11:11 Ответить
А де мінні поля?((Рано звільнені колись території розміновували(((
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06.07.2025 11:05 Ответить
Знаєш скільки бабла дали на розмінування??
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06.07.2025 11:13 Ответить
Та бабло баблом,але доцільність того((((
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06.07.2025 12:16 Ответить
DeepState - пропагандист рашистів, негайно заблокувати! Аналітиків посадити!
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06.07.2025 11:14 Ответить
А що робити з агентами рашистів у владі?
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06.07.2025 11:27 Ответить
А ти спростуй те про що DeepState інформує,чи тобі аби ротом висрати.
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06.07.2025 11:35 Ответить
Вони кожен день хваляться поточною окупацією України, а про досягнення ЗСУ ні слова. Працюють на фашистів?
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06.07.2025 11:57 Ответить
Відходять і відходять - куди відходять?
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06.07.2025 11:31 Ответить
Зрадників у нас , хоть відбавляй , на Банковій 😡
Як іх звідти гнати , під час війни , - це проблема !!
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06.07.2025 11:35 Ответить
В чому проблема,підняти свої дупи з дивану та вила узяти до рук?
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06.07.2025 11:37 Ответить
Підори болотні і далі окупують нашу державу, а штопаний гідрант лише 3,14.дить і 3,14.дить, тільки наголоси змінюються. Не спромігся навіть умови іноземцям створити для оборони в лавах ЗСУ. Зате фінансує створені, нікому не потрібні міністерства на чолі з хабарниками та корупціонерами.
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06.07.2025 12:11 Ответить
Треба гнати Сирського геть бо одні поразки з цим кнуром.
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06.07.2025 12:24 Ответить
 
 