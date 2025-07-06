Войска РФ продвинулись возле Попова Яра, Ялты, Толстого и Веселого, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Попова Яра (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области), Ялты (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области), Толстого (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области) и Веселого (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Kord D
показать весь комментарий06.07.2025 10:37 Ответить Ссылка
+7 Володимир Омельянов
показать весь комментарий06.07.2025 10:45 Ответить Ссылка
+2 Олег #609772
показать весь комментарий06.07.2025 11:11 Ответить Ссылка
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Як іх звідти гнати , під час війни , - це проблема !!