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Війська РФ просунулися біля Попового Яру, Ялти, Толстого та Веселого, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Попового Яру (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області), Ялти (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області), Толстого (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та Веселого (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Kord D
показати весь коментар06.07.2025 10:37 Відповісти Посилання
+6 Володимир Омельянов
показати весь коментар06.07.2025 10:45 Відповісти Посилання
+2 Toyvo Sivergs #552969
показати весь коментар06.07.2025 11:14 Відповісти Посилання
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Як іх звідти гнати , під час війни , - це проблема !!