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Новини Оновлені карти DeepState
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Війська РФ просунулися біля Попового Яру, Ялти, Толстого та Веселого, - DeepState. КАРТИ

Попів Яр карта

Війська РФ мають просування на території Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Попового Яру (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області), Ялти (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області), Толстого (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та Веселого (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Попового Яру, Дачного та в Романівці на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Попів Яр карта
Попів Яр 

Ялта карта
Ялта

Толстой карта
Толстой 

Веселе карта

Автор: 

Донецька область (9000) Волноваський район (307) Краматорський район (447) Толстой (2) Ялта (4) Попів Яр (1) DeepState (188)


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Топ коментарі
+10
Що не новина то кацапня десь просувається, а де ж мулярди дронів, мін, снарядів... Ригосирозелена погань!
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06.07.2025 10:37 Відповісти
+6
Хтось зупинить цих чортів Що там "найвеличніший" він за щось відповідає чи він тільки за все хороше ? як і Сирський з Умеровом.
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06.07.2025 10:45 Відповісти
+2
DeepState - пропагандист рашистів, негайно заблокувати! Аналітиків посадити!
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06.07.2025 11:14 Відповісти
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Що не новина то кацапня десь просувається, а де ж мулярди дронів, мін, снарядів... Ригосирозелена погань!
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06.07.2025 10:37 Відповісти
Що не новина то кацапня десь просувається, а де ж мулярди дронів, мін, снарядів... Ригосирозелена погань!
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06.07.2025 10:37 Відповісти
Хтось зупинить цих чортів Що там "найвеличніший" він за щось відповідає чи він тільки за все хороше ? як і Сирський з Умеровом.
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06.07.2025 10:45 Відповісти
Ніхто.....крім тебе
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06.07.2025 11:11 Відповісти
А де мінні поля?((Рано звільнені колись території розміновували(((
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06.07.2025 11:05 Відповісти
Знаєш скільки бабла дали на розмінування??
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06.07.2025 11:13 Відповісти
DeepState - пропагандист рашистів, негайно заблокувати! Аналітиків посадити!
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06.07.2025 11:14 Відповісти
А що робити з агентами рашистів у владі?
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06.07.2025 11:27 Відповісти
А ти спростуй те про що DeepState інформує,чи тобі аби ротом висрати.
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06.07.2025 11:35 Відповісти
Вони кожен день хваляться поточною окупацією України, а про досягнення ЗСУ ні слова. Працюють на фашистів?
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06.07.2025 11:57 Відповісти
Відходять і відходять - куди відходять?
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06.07.2025 11:31 Відповісти
Зрадників у нас , хоть відбавляй , на Банковій 😡
Як іх звідти гнати , під час війни , - це проблема !!
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06.07.2025 11:35 Відповісти
В чому проблема,підняти свої дупи з дивану та вила узяти до рук?
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06.07.2025 11:37 Відповісти
Підори болотні і далі окупують нашу державу, а штопаний гідрант лише 3,14.дить і 3,14.дить, тільки наголоси змінюються. Не спромігся навіть умови іноземцям створити для оборони в лавах ЗСУ. Зате фінансує створені, нікому не потрібні міністерства на чолі з хабарниками та корупціонерами.
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06.07.2025 12:11 Відповісти
 
 