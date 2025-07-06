РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7946 посетителей онлайн
Новости Взрывы на танкерах РФ
3 452 30

Взрыв и утечка аммиака произошли на танкере в российском порту Усть-Луга, - СМИ

танкер рф

В российском порту Усть-Луга произошел взрыв на танкере Eco Wizard, что, вероятно, повлекло утечку аммиака.

Об этом пишет The Insider, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что взрыв произошел на борту судна во время закачки аммиака на терминале АО "МХК Еврохим". Из-за этого в корпусе аммиаковоза возникли пробоины, через которые начала заливаться вода. Судно начало тонуть, а экипаж эвакуирован на берег.

По данным Marine Traffic, Eco Wizard ходит под флагом Маршалловых островов и прибыл в Усть-Лугу из Бельгии.

С начала года это уже шестой танкер, который заходил в российские порты и пострадал от взрыва.

Ранее сообщалось, что у берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, перевозивший 1 миллион баррелей нефти. Судно недавно заходило в российские порты.

Читайте также: Вблизи Ливии взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти, который ранее заходил в российские порты, - СМИ

Автор: 

аммиак (48) взрыв (6842) россия (96505) танкер (152)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Це Карма, котра незлюбила свинособак...
показать весь комментарий
06.07.2025 18:44 Ответить
+10
Це не ми!
показать весь комментарий
06.07.2025 18:43 Ответить
+10
рукожопих там і без нас достатньо
показать весь комментарий
06.07.2025 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, тампон схаменеться хочаб коли якийсь танкер вибухне поблизу штатів? Чи побіжить просити пупу не проводити їх близько берегів США?
показать весь комментарий
06.07.2025 18:39 Ответить
Цікаво, яка реакція Європи буде
показать весь комментарий
06.07.2025 18:42 Ответить
Ніякої
показать весь комментарий
06.07.2025 18:43 Ответить
https://www.nefterynok.info/novosti/rosiya-suttvo-zbilshila-eksport-dizpalnogo-z-novorosiyska-na-tli-vidsutnosti-udariv-po-npz Росія суттєво збільшила експорт дизпального з Новоросійська на тлі відсутності ударів по НПЗ

Зростанню експорту ДП з Росії сприяла відсутність ударів по НПЗ з боку України, яка триває вже 2,5 місяця. Востаннє дрони пошкодили Туапсинський НПЗ у березні 2025 року.

Перерва в атаках дала російським НПЗ час на ремонт та переорієнтацію виробничих процесів на випуск дизельного пального та збільшення його експорту, зазначають аналітики Vortexa.

Крім того, завершення технічного обслуговування Волгоградського НПЗ дозволило оперативно здійснювати поставки дизелю трубопроводом «Юг», що також сприяло зростанню експорту з порту Новоросійськ.
показать весь комментарий
06.07.2025 18:51 Ответить
Стурбованість та занепокоїність.
показать весь комментарий
06.07.2025 19:08 Ответить
Та начебто вони страждати теж будуть))
показать весь комментарий
06.07.2025 19:31 Ответить
Та нехай передохнуть від задухи всі, від малечи до дорослого. Скажених свинособак не шкода.
показать весь комментарий
06.07.2025 20:15 Ответить
Еее..я взагалі то про Фінляндію з Естонією...
показать весь комментарий
06.07.2025 20:33 Ответить
Тім шіро співчуваю, їх шкода, а россіянці нехай всі сдохнуть. Від маскаи до Гвінеі що ота Бессау.
показать весь комментарий
06.07.2025 20:36 Ответить
Це не ми!
показать весь комментарий
06.07.2025 18:43 Ответить
рукожопих там і без нас достатньо
показать весь комментарий
06.07.2025 18:44 Ответить
Це Карма, котра незлюбила свинособак...
показать весь комментарий
06.07.2025 18:44 Ответить
це не карма, це системна робота. За 2025 рік це вже шостий танкер. А ще у Середземці після вибуху затонув російський суховантаж Ursa Major зі складу флоту компанії Міноборони рф "Оборонлогистика", який віз на своєму борту два портові крани Liebherr та дві 45-тонні кришки для атомних реакторів одного із майбутніх криголамів.
П'ять підірваних танкерів використовувались для транспортування нафти із російських портів:
Seacharm - січень, Туреччина; під прапором Маршаллових Островів)
Seajewel - лютий, Італія; (під прапором Мальти)
Grace Ferrum - лютий, Лівія; (під прапором Ліберії)
Koala - лютий, Усть-Луга, РФ; (під прапором Антигуа і Барбуди).
Vilamoura - червень, Лівія. (прапором Маршаллових островів)
Зокрема, три з них зазнали пошкоджень унаслідок вибухів у Середземному морі упродовж одного місяця.
Кожен з цих випадків має низку збігів: грецькі або кіпрські власники, маршрут через Мальту, попередній захід до російських портів. Утім, є й розбіжності - тип вибуху, місце атаки, технічна складність підриву. Відмінності в характері атаки на Vilamoura - яка була вражена в корпус, а не в борт - породили теорії про те, що за деякими з атак на судна могли стояти зовсім не Україна, а диверсанти з інших країн. Чотири з атакованих суден заходили в порти Лівії - країни, яку роздирають протиборчі фракції, що залежать від продажу нафти. Усі танкери також мають позначки в суднових документах про те, що вони стояли на якорі біля Мальти - для поповнення запасів. Атака на Vilamoura минулого тижня послідувала за іншим, значною мірою схожим інцидентом у січні та трьома інцидентами в лютому. При цьому, хоча більшість інцидентів було зафіксовано в Середземному морі, один танкер був вражений у Балтійському морі.
Тут можно тільки зазначити що на теренах колишнього радянського союзу кількість виробленик УПМ не піддавалась точному підрахунку, а детонаторів ВЗД з металоелементами до сорока діб - ще більше. Звісно після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден, що заходили до російських портів, на наявність мін за допомогою водолазів. Ну то перевіряти то можно, але я якось не чув що хтось може зняти з корпуса УПМ без підриву, бо зазвичай там встановлений детонатор невилучення ЗН, який підриває міну, при спробі зняти її з об'єкта підриву.
показать весь комментарий
06.07.2025 19:16 Ответить
Хе-хе... Карма працює ну дуже системно...
показать весь комментарий
06.07.2025 19:20 Ответить
ну так. Працьовита жіночка.
показать весь комментарий
06.07.2025 19:29 Ответить
На жабах пороблено😁
показать весь комментарий
06.07.2025 18:47 Ответить
показать весь комментарий
06.07.2025 18:57 Ответить
Мабуть Усть-Лугу перейминують у Усть-Аміак. Або в Усрусь-Аміак.
показать весь комментарий
06.07.2025 19:10 Ответить
Це епідемія
показать весь комментарий
06.07.2025 19:12 Ответить
Источники отмечают, что «незначительно утекший» аммиак на судне «Эко-Визард» принадлежит группе «Еврохим» миллиардера Андрея Мельниченко.

Ради спасения своего литовского завода AB Lifosa, который втридорога продаёт удобрения в недружественные страны Евросоюза и генерирует «Еврохиму» заоблачную прибыль, компания в 2024 году реализовала крайне рискованный с экологической точки зрения проект по погрузке аммиака без специализированного хранилища методом «борт в борт» - для отправки сырья на производство удобрений в Литву.

А на открытии линии отгрузки прозвучали неоднозначные слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, которого ввели в заблуждение топ-менеджеры «Еврохима» заверениями о том, что «полностью закрытая линия исключает проливы жидкого аммиака и выбросы газа».

Понятно, что сейчас, спасая имидж главы региона, местные чиновники попытаются занизить потенциальный ущерб от произошедшей аварии. Но даже эпитет «незначительный» а отношении нанесённого вреда не означает абсолютную безопасность. А техническое состояние судов-газовозов и вовсе вызывает серьёзную озабоченность.

Возможно, ради минимизации угроз для здоровья жителей Северо-Западного федерального округа стоит вернуться к позиции Совета безопасности РФ о чрезвычайно высоких рисках операций по перевалке аммиака в морской водоохранной зоне - а не кормить еврохимовскими удобрениями литовских фермеров.
показать весь комментарий
06.07.2025 19:47 Ответить
Без азоту нічого не росте - то нехай тече - все буде рости.
показать весь комментарий
06.07.2025 19:54 Ответить
Шо-то не нравятся царю морскому те танкеры да и СБУ от них не в восторге.
показать весь комментарий
06.07.2025 19:57 Ответить
Подробиці надзвичайної події в порту на пітьмі - нижче: танкер через вибухи в районі машинного відділення нахилився на борт і тоне, аміак потрапив у воду.

показать весь комментарий
06.07.2025 20:22 Ответить
Усть-Луга повинна знову виглядати якось так
показать весь комментарий
06.07.2025 20:32 Ответить
Поки вона ось така. І це мені зовсім не подобається.
показать весь комментарий
06.07.2025 20:35 Ответить
,,СОВПАДЄНІЄ".
показать весь комментарий
06.07.2025 20:35 Ответить
ECO Wizard, Карл!!!!
показать весь комментарий
06.07.2025 20:40 Ответить
Чёрное море засрали, теперь финский залив засирают
показать весь комментарий
06.07.2025 20:56 Ответить
Та кацапедли все засерають, де не з'являться. Навіть не в таких маштабах...коли до всього цього жахіття була в спб - то мене шокувало - що просто йдуть по вулиці, щось жеруть - а обгортки до урни донести й викинути - віра не дозволяє!
показать весь комментарий
06.07.2025 21:16 Ответить
 
 