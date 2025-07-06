Взрыв и утечка аммиака произошли на танкере в российском порту Усть-Луга, - СМИ
В российском порту Усть-Луга произошел взрыв на танкере Eco Wizard, что, вероятно, повлекло утечку аммиака.
Об этом пишет The Insider, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что взрыв произошел на борту судна во время закачки аммиака на терминале АО "МХК Еврохим". Из-за этого в корпусе аммиаковоза возникли пробоины, через которые начала заливаться вода. Судно начало тонуть, а экипаж эвакуирован на берег.
По данным Marine Traffic, Eco Wizard ходит под флагом Маршалловых островов и прибыл в Усть-Лугу из Бельгии.
С начала года это уже шестой танкер, который заходил в российские порты и пострадал от взрыва.
Ранее сообщалось, что у берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, перевозивший 1 миллион баррелей нефти. Судно недавно заходило в российские порты.
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Зростанню експорту ДП з Росії сприяла відсутність ударів по НПЗ з боку України, яка триває вже 2,5 місяця. Востаннє дрони пошкодили Туапсинський НПЗ у березні 2025 року.
Перерва в атаках дала російським НПЗ час на ремонт та переорієнтацію виробничих процесів на випуск дизельного пального та збільшення його експорту, зазначають аналітики Vortexa.
Крім того, завершення технічного обслуговування Волгоградського НПЗ дозволило оперативно здійснювати поставки дизелю трубопроводом «Юг», що також сприяло зростанню експорту з порту Новоросійськ.
П'ять підірваних танкерів використовувались для транспортування нафти із російських портів:
Seacharm - січень, Туреччина; під прапором Маршаллових Островів)
Seajewel - лютий, Італія; (під прапором Мальти)
Grace Ferrum - лютий, Лівія; (під прапором Ліберії)
Koala - лютий, Усть-Луга, РФ; (під прапором Антигуа і Барбуди).
Vilamoura - червень, Лівія. (прапором Маршаллових островів)
Зокрема, три з них зазнали пошкоджень унаслідок вибухів у Середземному морі упродовж одного місяця.
Кожен з цих випадків має низку збігів: грецькі або кіпрські власники, маршрут через Мальту, попередній захід до російських портів. Утім, є й розбіжності - тип вибуху, місце атаки, технічна складність підриву. Відмінності в характері атаки на Vilamoura - яка була вражена в корпус, а не в борт - породили теорії про те, що за деякими з атак на судна могли стояти зовсім не Україна, а диверсанти з інших країн. Чотири з атакованих суден заходили в порти Лівії - країни, яку роздирають протиборчі фракції, що залежать від продажу нафти. Усі танкери також мають позначки в суднових документах про те, що вони стояли на якорі біля Мальти - для поповнення запасів. Атака на Vilamoura минулого тижня послідувала за іншим, значною мірою схожим інцидентом у січні та трьома інцидентами в лютому. При цьому, хоча більшість інцидентів було зафіксовано в Середземному морі, один танкер був вражений у Балтійському морі.
Тут можно тільки зазначити що на теренах колишнього радянського союзу кількість виробленик УПМ не піддавалась точному підрахунку, а детонаторів ВЗД з металоелементами до сорока діб - ще більше. Звісно після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден, що заходили до російських портів, на наявність мін за допомогою водолазів. Ну то перевіряти то можно, але я якось не чув що хтось може зняти з корпуса УПМ без підриву, бо зазвичай там встановлений детонатор невилучення ЗН, який підриває міну, при спробі зняти її з об'єкта підриву.
Ради спасения своего литовского завода AB Lifosa, который втридорога продаёт удобрения в недружественные страны Евросоюза и генерирует «Еврохиму» заоблачную прибыль, компания в 2024 году реализовала крайне рискованный с экологической точки зрения проект по погрузке аммиака без специализированного хранилища методом «борт в борт» - для отправки сырья на производство удобрений в Литву.
А на открытии линии отгрузки прозвучали неоднозначные слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, которого ввели в заблуждение топ-менеджеры «Еврохима» заверениями о том, что «полностью закрытая линия исключает проливы жидкого аммиака и выбросы газа».
Понятно, что сейчас, спасая имидж главы региона, местные чиновники попытаются занизить потенциальный ущерб от произошедшей аварии. Но даже эпитет «незначительный» а отношении нанесённого вреда не означает абсолютную безопасность. А техническое состояние судов-газовозов и вовсе вызывает серьёзную озабоченность.
Возможно, ради минимизации угроз для здоровья жителей Северо-Западного федерального округа стоит вернуться к позиции Совета безопасности РФ о чрезвычайно высоких рисках операций по перевалке аммиака в морской водоохранной зоне - а не кормить еврохимовскими удобрениями литовских фермеров.