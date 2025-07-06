Взрыв и утечка аммиака произошли на танкере в российском порту Усть-Луга, - СМИ

В российском порту Усть-Луга произошел взрыв на танкере Eco Wizard, что, вероятно, повлекло утечку аммиака.

Об этом пишет The Insider, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что взрыв произошел на борту судна во время закачки аммиака на терминале АО "МХК Еврохим". Из-за этого в корпусе аммиаковоза возникли пробоины, через которые начала заливаться вода. Судно начало тонуть, а экипаж эвакуирован на берег.

По данным Marine Traffic, Eco Wizard ходит под флагом Маршалловых островов и прибыл в Усть-Лугу из Бельгии.

С начала года это уже шестой танкер, который заходил в российские порты и пострадал от взрыва.

Ранее сообщалось, что у берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, перевозивший 1 миллион баррелей нефти. Судно недавно заходило в российские порты.

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