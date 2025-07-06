Вибух та витік аміаку стався на танкері у російському порту Усть-Луга,- ЗМІ

У російському порту Усть-Луга стався вибух на танкері Eco Wizard, що, ймовірно, спричинило витік аміаку.

Про це пише The Insider, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що вибух стався на борту судна під час закачування аміаку на терміналі АТ "МХК Еврохим". Через це в корпусі аміаковозу виникли пробоїни, через які почала заливатись вода. Судно почало тонути, а екіпаж евакуйований на берег.

За даними Marine Traffic, Eco Wizard ходить під прапором Маршаллових островів та прибув до Усть-Луги з Бельгії.

Від початку року це вже шостий танкер, який заходив до російських портів і постраждав від вибуху.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Лівії вибухнув танкер Vilamoura, що перевозив 1 мільйон барелів нафти. Судно нещодавно заходило до російських портів.

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