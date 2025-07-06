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Новини Вибухи на танкерах РФ
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Вибух та витік аміаку стався на танкері у російському порту Усть-Луга,- ЗМІ

танкер рф

У російському порту Усть-Луга стався вибух на танкері Eco Wizard, що, ймовірно, спричинило витік аміаку.

Про це пише The Insider, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що вибух стався на борту судна під час закачування аміаку на терміналі АТ "МХК Еврохим". Через це в корпусі аміаковозу виникли пробоїни, через які почала заливатись вода. Судно почало тонути, а екіпаж евакуйований на берег.

За даними Marine Traffic, Eco Wizard ходить під прапором Маршаллових островів та прибув до Усть-Луги з Бельгії.

Від початку року це вже шостий танкер, який заходив до російських портів і постраждав від вибуху.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Лівії вибухнув танкер Vilamoura, що перевозив 1 мільйон барелів нафти. Судно нещодавно заходило до російських портів.

Читайте також: Поблизу Лівії вибухнув танкер з 1 млн барелів нафти, який раніше заходив до російських портів, - ЗМІ

Автор: 

аміак (115) вибух (4554) росія (66568) танкер (364)


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Топ коментарі
+8
Це Карма, котра незлюбила свинособак...
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06.07.2025 18:44 Відповісти
+6
Це не ми!
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06.07.2025 18:43 Відповісти
+4
рукожопих там і без нас достатньо
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06.07.2025 18:44 Відповісти
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Цікаво, тампон схаменеться хочаб коли якийсь танкер вибухне поблизу штатів? Чи побіжить просити пупу не проводити їх близько берегів США?
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06.07.2025 18:39 Відповісти
Цікаво, яка реакція Європи буде
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06.07.2025 18:42 Відповісти
Ніякої
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06.07.2025 18:43 Відповісти
https://www.nefterynok.info/novosti/rosiya-suttvo-zbilshila-eksport-dizpalnogo-z-novorosiyska-na-tli-vidsutnosti-udariv-po-npz Росія суттєво збільшила експорт дизпального з Новоросійська на тлі відсутності ударів по НПЗ

Зростанню експорту ДП з Росії сприяла відсутність ударів по НПЗ з боку України, яка триває вже 2,5 місяця. Востаннє дрони пошкодили Туапсинський НПЗ у березні 2025 року.

Перерва в атаках дала російським НПЗ час на ремонт та переорієнтацію виробничих процесів на випуск дизельного пального та збільшення його експорту, зазначають аналітики Vortexa.

Крім того, завершення технічного обслуговування Волгоградського НПЗ дозволило оперативно здійснювати поставки дизелю трубопроводом «Юг», що також сприяло зростанню експорту з порту Новоросійськ.
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06.07.2025 18:51 Відповісти
Стурбованість та занепокоїність.
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06.07.2025 19:08 Відповісти
Та начебто вони страждати теж будуть))
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06.07.2025 19:31 Відповісти
Це не ми!
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06.07.2025 18:43 Відповісти
рукожопих там і без нас достатньо
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06.07.2025 18:44 Відповісти
Це Карма, котра незлюбила свинособак...
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06.07.2025 18:44 Відповісти
це не карма, це системна робота. За 2025 рік це вже шостий танкер. А ще у Середземці після вибуху затонув російський суховантаж Ursa Major зі складу флоту компанії Міноборони рф "Оборонлогистика", який віз на своєму борту два портові крани Liebherr та дві 45-тонні кришки для атомних реакторів одного із майбутніх криголамів.
П'ять підірваних танкерів використовувались для транспортування нафти із російських портів:
Seacharm - січень, Туреччина; під прапором Маршаллових Островів)
Seajewel - лютий, Італія; (під прапором Мальти)
Grace Ferrum - лютий, Лівія; (під прапором Ліберії)
Koala - лютий, Усть-Луга, РФ; (під прапором Антигуа і Барбуди).
Vilamoura - червень, Лівія. (прапором Маршаллових островів)
Зокрема, три з них зазнали пошкоджень унаслідок вибухів у Середземному морі упродовж одного місяця.
Кожен з цих випадків має низку збігів: грецькі або кіпрські власники, маршрут через Мальту, попередній захід до російських портів. Утім, є й розбіжності - тип вибуху, місце атаки, технічна складність підриву. Відмінності в характері атаки на Vilamoura - яка була вражена в корпус, а не в борт - породили теорії про те, що за деякими з атак на судна могли стояти зовсім не Україна, а диверсанти з інших країн. Чотири з атакованих суден заходили в порти Лівії - країни, яку роздирають протиборчі фракції, що залежать від продажу нафти. Усі танкери також мають позначки в суднових документах про те, що вони стояли на якорі біля Мальти - для поповнення запасів. Атака на Vilamoura минулого тижня послідувала за іншим, значною мірою схожим інцидентом у січні та трьома інцидентами в лютому. При цьому, хоча більшість інцидентів було зафіксовано в Середземному морі, один танкер був вражений у Балтійському морі.
Тут можно тільки зазначити що на теренах колишнього радянського союзу кількість виробленик УПМ не піддавалась точному підрахунку, а детонаторів ВЗД з металоелементами до сорока діб - ще більше. Звісно після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден, що заходили до російських портів, на наявність мін за допомогою водолазів. Ну то перевіряти то можно, але я якось не чув що хтось може зняти з корпуса УПМ без підриву, бо зазвичай там встановлений детонатор невилучення ЗН, який підриває міну, при спробі зняти її з об'єкта підриву.
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06.07.2025 19:16 Відповісти
Хе-хе... Карма працює ну дуже системно...
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06.07.2025 19:20 Відповісти
ну так. Працьовита жіночка.
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06.07.2025 19:29 Відповісти
На жабах пороблено😁
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06.07.2025 18:47 Відповісти
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06.07.2025 18:57 Відповісти
Мабуть Усть-Лугу перейминують у Усть-Аміак. Або в Усрусь-Аміак.
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06.07.2025 19:10 Відповісти
Це епідемія
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06.07.2025 19:12 Відповісти
 
 