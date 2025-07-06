За сутки Силы беспилотных систем поразили 735 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 5-6 июля подразделения группировки СБС поразили 735 уникальных целей противника.

Об этом говорится в сводке Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей врага:

127 единиц личного состава, из которых 73 - ликвидировано;

55 единиц автомобильной техники и 31 мотоцикл;

24 артиллерийские системы, 5 единиц бронетехники и 1 танк.

Кроме того, уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БПЛА.

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