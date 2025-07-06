За сутки Силы беспилотных систем поразили 735 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 5-6 июля подразделения группировки СБС поразили 735 уникальных целей противника.
Об этом говорится в сводке Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.
Среди пораженных целей врага:
- 127 единиц личного состава, из которых 73 - ликвидировано;
- 55 единиц автомобильной техники и 31 мотоцикл;
- 24 артиллерийские системы, 5 единиц бронетехники и 1 танк.
Кроме того, уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БПЛА.
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Чи буде пані куй?
Ну, раз так, то задонатьте гривню-другу на будівництво нового міжнародного пункту пропуску. Кожна, *****, гривня важлива.
Станом на зараз назбирали 2 035 167 600,00
Разом - сила!
Їбанутіших ніж зебізяни мир ще не бачив. Їх їбуть в наглу, а вони радіють тому.
Навколо смерть, кров і лайно.
І регочуть зелені гієни на кштал ЗЕпідораса - Серый Вовк
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