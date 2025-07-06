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Новости Группировка Сил беспилотных операций
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За сутки Силы беспилотных систем поразили 735 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

дроны, беспилотник

В течение суток 5-6 июля подразделения группировки СБС поразили 735 уникальных целей противника.

Об этом говорится в сводке Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей врага:

  • 127 единиц личного состава, из которых 73 - ликвидировано;
  • 55 единиц автомобильной техники и 31 мотоцикл;
  • 24 артиллерийские системы, 5 единиц бронетехники и 1 танк.

Кроме того, уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БПЛА.

поражение

Смотрите также: Подразделения Сил беспилотных систем поразили 750 вражеских целей за сутки. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3887) уничтожение (7436) Силы беспилотных систем (134)


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Топ комментарии
+1
Очень хороший показатель... Слава славная славным ЗСУ!
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06.07.2025 19:53 Ответить
+1
Ага, ты специально месяцок назад на Цензоре зарегистрировался чтобы развенчивать телемарафон ну а как на самом деле дело было? Ни одну цель наверное не поразили, всё мимо и мимо?
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06.07.2025 20:01 Ответить
+1
Та да, полный пипец, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает..
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06.07.2025 20:02 Ответить
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Очень хороший показатель... Слава славная славным ЗСУ!
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06.07.2025 19:53 Ответить
Черговий тєлєшмарафонний піздьож раха- style.
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06.07.2025 19:57 Ответить
Ага, ты специально месяцок назад на Цензоре зарегистрировался чтобы развенчивать телемарафон ну а как на самом деле дело было? Ни одну цель наверное не поразили, всё мимо и мимо?
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06.07.2025 20:01 Ответить
ЗЕпідор Серый Вовк Реєстрація: 18.02.2025 можна Вас запитати?
Чи буде пані куй?
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06.07.2025 20:04 Ответить
Не-не фраерок, так дело не пойдёт, здесь конторские номера, отвечать вопросом на вопрос, не проканывают. Ты сначала поведай, как на самом деле дело было а потом разберёмся...
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06.07.2025 20:07 Ответить
Свинопес Серый Вовк дело было так!
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06.07.2025 20:10 Ответить
Ну вот ватан и разобрались. Пистуй ка ты отседова кудысь на однокласники.
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06.07.2025 20:14 Ответить
О! Бачу пост несеться!
Ну, раз так, то задонатьте гривню-другу на будівництво нового міжнародного пункту пропуску. Кожна, *****, гривня важлива.
Станом на зараз назбирали 2 035 167 600,00
Разом - сила!
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06.07.2025 20:18 Ответить
Йой, а у нас препізидента популяризують , я собі отаке купив.
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06.07.2025 20:19 Ответить
Очень хороший показатель... Слава славная славным ЗСУ!
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06.07.2025 19:53 Ответить
У нас під особистим контролем і командуванням руснявого підараса ЗЕмленського деградація всього: державного управління, дипломатії, кадрової політики, ЗСУ, повітряних сил, і тут ППО ніяк не виключення.
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06.07.2025 19:59 Ответить
Та да, полный пипец, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает..
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06.07.2025 20:02 Ответить
Шкода, що ти Серый Вовк настільки тупий, що не бачиш очевидних речей,навіть собаки вчаться, а такі як ви - ніколи.
Їбанутіших ніж зебізяни мир ще не бачив. Їх їбуть в наглу, а вони радіють тому.
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06.07.2025 20:06 Ответить
Чого торкнулася рука зелених вурдалаків- все перетворилось на лайно.
Навколо смерть, кров і лайно.
І регочуть зелені гієни на кштал ЗЕпідораса - Серый Вовк
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06.07.2025 20:08 Ответить
Ты не всю методичку от товарища майора прописал где про наркомана и клоуна, где про нелегитимного ?🤣
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06.07.2025 20:12 Ответить
ЗЕлупа возмущаецаа))
ЗЕпідор Серый Вовк дуже цікаве наукове спостереження як легкий взмах лапки тупих довбойобів біля неправильного прізвища в 2019, породжує ураган який розпідорашує країну через кілька років в сракотан.
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06.07.2025 20:14 Ответить
руснява ЗЕшльондра Серый Вовк але то хєрня. Ти сьогодні на трасі будеш чи у тебе ще герпес не зійшов?
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06.07.2025 20:21 Ответить
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06.07.2025 20:49 Ответить
 
 