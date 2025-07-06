За добу Сили безпілотних систем уразили 735 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 5-6 липня підрозділи угруповання СБС уразили 735 унікальних цілей противника.

Про це йдеться у зведенні Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей ворога:

127 одиниць особового складу, з яких 73 – ліквідовано;

55 одиниць автомобільної техніки та 31 мотоцикл;

24 артилерійські системи, 5 одиниць бронетехніки та 1 танк.

Крім того, знищено 27 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БПЛА.

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