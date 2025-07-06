УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8041 відвідувач онлайн
Новини Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
497 19

За добу Сили безпілотних систем уразили 735 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

дрони, безпілотник

Упродовж доби 5-6 липня підрозділи угруповання СБС уразили 735 унікальних цілей противника.

Про це йдеться у зведенні Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей ворога:

  • 127 одиниць особового складу, з яких 73 – ліквідовано;
  • 55 одиниць автомобільної техніки та 31 мотоцикл;
  • 24 артилерійські системи, 5 одиниць бронетехніки та 1 танк.

Крім того, знищено 27 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БПЛА.

ураження

Дивіться також: Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 750 ворожі цілі за добу. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4471) знищення (7749) Сили безпілотних систем (135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Очень хороший показатель... Слава славная славным ЗСУ!
показати весь коментар
06.07.2025 19:53 Відповісти
+1
Ага, ты специально месяцок назад на Цензоре зарегистрировался чтобы развенчивать телемарафон ну а как на самом деле дело было? Ни одну цель наверное не поразили, всё мимо и мимо?
показати весь коментар
06.07.2025 20:01 Відповісти
+1
Та да, полный пипец, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает..
показати весь коментар
06.07.2025 20:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очень хороший показатель... Слава славная славным ЗСУ!
показати весь коментар
06.07.2025 19:53 Відповісти
Ага, ты специально месяцок назад на Цензоре зарегистрировался чтобы развенчивать телемарафон ну а как на самом деле дело было? Ни одну цель наверное не поразили, всё мимо и мимо?
показати весь коментар
06.07.2025 20:01 Відповісти
Не-не фраерок, так дело не пойдёт, здесь конторские номера, отвечать вопросом на вопрос, не проканывают. Ты сначала поведай, как на самом деле дело было а потом разберёмся...
показати весь коментар
06.07.2025 20:07 Відповісти
Ну вот ватан и разобрались. Пистуй ка ты отседова кудысь на однокласники.
показати весь коментар
06.07.2025 20:14 Відповісти
Очень хороший показатель... Слава славная славным ЗСУ!
показати весь коментар
06.07.2025 19:53 Відповісти
Та да, полный пипец, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает..
показати весь коментар
06.07.2025 20:02 Відповісти
Ты не всю методичку от товарища майора прописал где про наркомана и клоуна, где про нелегитимного ?🤣
показати весь коментар
06.07.2025 20:12 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2025 20:49 Відповісти
 
 