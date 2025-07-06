Два человека пострадали в результате удара по Кременчугу, повреждены 16 домов, - ОГА

2 человека пострадали в результате российского удара беспилотниками по Кременчугу утром 6 июля.

Об этом заявил глава Полтавской ОГА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он отметил, что в результате атаки РФ разрушениям подверглись около 16 зданий - это частные дома, многоэтажки, учебное заведение и коммерческая недвижимость.

"Сейчас известно о двух пострадавших, которые обратились в учреждения здравоохранения. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, он от госпитализации отказался. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в учреждение здравоохранения, где ему оказали помощь", - сообщил глава ОГА.

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Напомним утром 6 июля враг нанес воздушный удар по городу Кременчуг на Полтавщине. Зафиксировано попадание БпЛА в здание районного ТЦК и СП.