Два человека пострадали в результате удара по Кременчугу, повреждены 16 домов, - ОГА
2 человека пострадали в результате российского удара беспилотниками по Кременчугу утром 6 июля.
Об этом заявил глава Полтавской ОГА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он отметил, что в результате атаки РФ разрушениям подверглись около 16 зданий - это частные дома, многоэтажки, учебное заведение и коммерческая недвижимость.
"Сейчас известно о двух пострадавших, которые обратились в учреждения здравоохранения. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, он от госпитализации отказался. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в учреждение здравоохранения, где ему оказали помощь", - сообщил глава ОГА.
Напомним утром 6 июля враг нанес воздушный удар по городу Кременчуг на Полтавщине. Зафиксировано попадание БпЛА в здание районного ТЦК и СП.
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