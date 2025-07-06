Дві людини постраждали внаслідок удару по Кременчуку, пошкоджено 16 будинків,- ОВА

2 людини постраждали внаслідок російського удару безпілотниками по Кременчуку вранці 6 липня.

Про це заявив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він зазначив, що внаслідок атаки РФ руйнувань зазнали близько 16 будівель – це приватні будинки, багатоповерхівки, заклад освіти і комерційна нерухомість.

"Наразі відомо про двох постраждалих, які звернулися до закладів охорони здоров'я. Одному постраждалому надали допомогу на місці, він від госпіталізації відмовився. Ще один постраждалий самостійно звернувся до закладу охорони здоров’я, де йому надали допомогу", – повідомив очільник ОВА.

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Нагадаємо вранці 6 липня ворог завдав повітряного удару по місту Кременчук на Полтавщині. Зафіксовано влучання БпЛА в будівлю районного ТЦК та СП.