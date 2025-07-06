С начала суток на фронте 149 боевых столкновений, Покровское направление остается самым активным, - Генштаб

В настоящее время произошло 149 боевых столкновений. Сегодня противник, по уточненным данным, нанес один ракетный и 61 авиационный удар, применил при этом четыре ракеты и 82 управляемые авиационные бомбы, привлек для поражения 1275 дронов-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток происходило семь боестолкновений, три из которых не утихают до сих пор.

Противник нанес десять авиационных ударов, сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и совершил 231 артиллерийский обстрел, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатнее, до сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На Купянском направлении противник в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, и Зеленый Гай, украинские подразделения отбили все атаки оккупантов.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении враг 23 раза атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении противник пять раз атаковал позиции Сил обороны в направлении вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.

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С начала суток враг 40 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Разино, Луч, Котлино, Новосергиевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономичное, Мирное, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Дачное Муравка. Сейчас продолжается восемь боестолкновений.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 117 оккупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожено шесть автомобилей, три мотоцикла, три беспилотных летательных аппарата, два терминала спутниковой связи, три антенны беспилотных летательных аппаратов, кроме того, поврежден один автомобиль противника.

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Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки Силы обороны успешно отбили одну вражескую атаку, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

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На Ореховском направлении противник нанес авиаудары по населенному пункту Плавни.

На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар по району населенного пункта Львово.

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины и 2-го полка Национальной гвардии Украины, которые эффективно уничтожают врага, наносят потери в живой силе и технике.