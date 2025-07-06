59 атак агрессора отбиты на Покровском направлении, враг пытался продвинуться возле Новоегоровки и Грековки, - Генштаб

Всего за минувшие сутки, 5 июля 2025 года, на фронте было зафиксировано 200 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил две ракеты и 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6074 обстрела, из них 119 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3724 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности. по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи Сумской области; Волчанские Хутора, Волчанск, Отрадное, Охримовка, Зыбино, Приколотное и Хатнее Харьковской области; Покровск, Сухой Яр Донецкой области; Белогорье, Степногорск Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Удары по врагу

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, один самолет, 216 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 104 единицы автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 23 атаки россиян. Противник нанес 10 авиационных ударов, в целом сбросил 28 управляемых авиационных бомб и совершил 312 артиллерийских обстрелов, в том числе, 10 - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

За минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло семь боестолкновений в районе Волчанска и в направлении Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Кондрашовка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Купянска.

Также читайте: Трамп усомнился в возможности завершить войну в Украине: "Я не знаю"

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 37 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Мирное, Торское, Григорьевка.

На Сиверском направлении агрессор атаковал вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Всего за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в сторону Белой Горы, Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Русин Яр.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 59 атак агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Шевченко, Разино, Орехов, Дачное, Зверево, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергеевки, Филии и Покровска", - говорится в сообщении.

Читайте также: Путин хочет идти до самого конца и продолжать убивать людей. Это нехорошо, - Трамп

Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зирка, Толстой, Воскресенка, Запорожье, Шевченко, Новополь.

За минувшие сутки на Гуляйпольском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в районе Малиновки.

На Ореховском направлении в сторону Каменского захватчики совершили пять атак на позиции наших защитников.

За минувшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия будет запускать 1000 и более "Шахедов" в сутки. Анализ разведданных, - Мадяр