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Новости Звонок Трампа Путину
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Путин хочет идти до самого конца и продолжать убивать людей. Это нехорошо, - Трамп

трамп и путин

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин нацелен на продолжение убийств в Украине.

Об этом Трамп заявил журналистам в пятницу вечером на борту Air Force One, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Говоря о разговоре с Владимиром Зеленским накануне, Трамп вспомнил, как перед тем говорил с главой Кремля.

"Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с Путиным. Похоже, он хочет идти до самого конца и продолжать убивать людей. Это нехорошо. Это плохо. Я был недоволен", - сказал он.

В то же время президент США не считает, что отказом от прекращения огня Путин "насмехается" над ним.

Также читайте: Неспособность президента США точно оценить действия Путина может создать для российского диктатора впечатление безнаказанности, - The Telegraph

Ранее Трамп заявлял, что очень разочарован разговором с Путиным, и понимает, что тот не хочет останавливаться.

Автор: 

путин владимир (31680) Трамп Дональд (5902) война в Украине (5072)


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Топ комментарии
+17
🔥Палає склад з КАБами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки на аеродромі «Борисоглєбськ» в Воронезькій області - все результат роботи наших ССО

Наголошують, що цей аеродром - місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.
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05.07.2025 10:10 Ответить
+15
але у цьому винен Байден...
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05.07.2025 10:09 Ответить
+12
😠Я жорсткіший з росією, ніж з Іраном, - заявив Трамп, який бив по іранцях 30-тонними бомбами, а путіну здатний подзвонити з любʼязностями.
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05.07.2025 10:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
та не вже??і що робитемеш ти шляпа??дзвонитемеш щоб подрочити на своє минуле з іншим маразматичним психопатом пенсіонером??
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05.07.2025 10:07 Ответить
Так він і робить.
Припинена допомога, зняті санкції.
Просто ви думаєте з точки зору що він хоче допомогти Україні, але коли оцінити його дії з позиції кацапів - то він робить дуже багато корисного. Їм.
Чим і похвастався...
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05.07.2025 10:27 Ответить
Трамп продлив санкції 26 числа, кончене ти брехло. Чи це кацапи платять за дезінфу?
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05.07.2025 11:07 Ответить
Звідки ж ви лізете трампоїди тупорилі. Хватає ж наглості...

Трамп зняв санкції з Рособоронекспорту та низки банків РФ
https://epravda.com.ua/svit/tramp-znyav-sankciji-z-rosoboroneksportu-ta-nizki-inshih-ustanov-ta-fizosib-rf-808763/ 2 липня 2025, 22:20
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05.07.2025 11:21 Ответить
Схоже крашений уй'обок від саботажу вже перейшов на прямі погрози...
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05.07.2025 10:07 Ответить
та не вже??і що робитемеш ти шляпа??дзвонитемеш щоб подрочити на своє минуле з іншим маразматичним психопатом пенсіонером??
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05.07.2025 10:07 Ответить
Путін хоче щоб його повісили,бажано наржавий гак за яйця !
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05.07.2025 10:08 Ответить
😠Я жорсткіший з росією, ніж з Іраном, - заявив Трамп, який бив по іранцях 30-тонними бомбами, а путіну здатний подзвонити з любʼязностями.
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05.07.2025 10:08 Ответить
у трампона старечий маразм,-він не здатний адекватно оцінювати реальність. Ще й московські проститутки зі своїм "золотимдощем" геть мізки поплавили
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05.07.2025 10:08 Ответить
але у цьому винен Байден...
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05.07.2025 10:09 Ответить
Папєрєднік же ж! У нашого блазня теж папєрєднік у всьому винен. Все відбувається згідно технологій та методічок фсб. І в Україні, і в США. (((
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05.07.2025 10:21 Ответить
Ху-йло з нього не просто насміхається, воно його юзає як портову шлюху...
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05.07.2025 10:09 Ответить
🔥Палає склад з КАБами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки на аеродромі «Борисоглєбськ» в Воронезькій області - все результат роботи наших ССО

Наголошують, що цей аеродром - місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.
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05.07.2025 10:10 Ответить
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05.07.2025 10:15 Ответить
Вот самые свежие доступные данные по России за первую половину 2025 года (апрель-июнь):

📅 Официальная статистика (Росстат / Gogov)
По данным Росстата за январь-февраль 2025:
Родилось 195 432 младенцев.
Умерло 314 371 человек.
Естественная убыль: −118 939 человек https://utyug.info/new/estestvennaya-ubyl-naseleniya-rossii-sostavila-118-9-tys-chelovek-v-2025-godu-58914/?utm_source=chatgpt.com rbc.ru+2utyug.info+2bb.lv+2https://gogov.ru/articles/natural-increase?utm_source=chatgpt.com rbc.ru+5gogov.ru+5gogov.ru+5.
Снижение смертности на 5 % к прошлому году, рождений - на 2,9 % https://bb.lv/statja/v-mire/2025/05/13/rossiiskaia-statistika-zafksirovala-anomalnyi-rost-smertnosti?utm_source=chatgpt.com bb.lv.

🔍 Независимые оценки и экспертные данные
Данные за март 2025: рождаемость достигла минимальных за современный период ~3012 детей в день, несмотря на заявленный Росстатом рост в марте по сравнению с февралем (учтены разные дни) https://ru.thebarentsobserver.com/rosstat-ogranicil-obem-publikuemoj-demograficeskoj-informacii/430284?utm_source=chatgpt.com gogov.ru+3ru.thebarentsobserver.com+3ssl.rosstat.gov.ru+3.
Апрель 2025: эксперт Алексей Ракша отмечает аномальный всплеск смертности - около 164 000-168 000 умерших, что на 15-18 % выше апреля прошлого года https://ru.thebarentsobserver.com/rosstat-ogranicil-obem-publikuemoj-demograficeskoj-informacii/430284?utm_source=chatgpt.com yuga.ru+2ru.thebarentsobserver.com+2bb.lv+2.
По оценке Ракши, за январь-апрель 2025:
Родилось ≈ 380 000-382 000
Умерло ≈ 640 000-642 000
Естественная убыль ≈ 260 000 человек https://bb.lv/statja/v-mire/2025/05/13/rossiiskaia-statistika-zafksirovala-anomalnyi-rost-smertnosti?utm_source=chatgpt.com rbc.ru+4bb.lv+4utyug.info+4.

🔚 Что можно сказать
Естественная убыль усиливается - с −119 тыс. (янв-фев) до примерно −260 тыс. (янв-апр).
Апрель показал аномальный всплеск смертности, с последующими возможными влияниями на полугодовой итог.
Рождаемость остаётся крайне низкой - антирекордные уровни в марте, и снижение наблюдается и в последующие месяцы.
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05.07.2025 10:11 Ответить
у них міграція покриває.

загальний приріст напевно, треба дивитися по роках чисельність населення.
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05.07.2025 10:15 Ответить
Чисельність населення РФ на 1 січня 2025 року оцінювалася на рівні 146 млн 119,9 тис.осіб. людина. Росстат проводить оцінку чисельності населення "без урахування статистичної інформації по Донецькій Народній Республіці (ДНР), Луганській Народній Республіці (ЛНР), Запорізькій і Херсонській областях".
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05.07.2025 10:16 Ответить
Та то нічого страшного. Китайці, корейці та інші азіати допоможуть виправити ситуацію, але то вже буде на росісся...
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05.07.2025 10:15 Ответить
китайців і корейців до них мало їдуть, в основному середньоазіатські Республіки
Вони і російську мову в переважній більшості знають
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05.07.2025 10:30 Ответить
Я мав на увазі зауральє, а не мацкву, куди їдуть переважно узбеки, таджики та інші представники колишнього срср. Хоча... в мацкві їх теж не мало.
"За оцінками, на росії проживає близько 2 мільйонів китайців. Це включає як громадян Китаю, що проживають на росії, так і етнічних китайців, які є громадянами росії.
Китайська діаспора, переважно зосереджена у москві та на Далекому Сході."
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05.07.2025 11:38 Ответить
там ЗСУ "приняло участие" сильно))))))))
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05.07.2025 11:17 Ответить
придурок, в тебе же портрет є, а тому ***** гарний!
i не гони тутa, а то валодя зобідиться...
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05.07.2025 10:11 Ответить
"... продовжувати вбивати людей. Це недобре"

Я що для тебе, старий маразматик, добре? Відсмоктувати прутня у пуйла чи лизати йому дупу?
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05.07.2025 10:12 Ответить
Він розчарований і йому не подобається. Це замість реальної допомоги у вигляді петріотів. Окрім _іздєжа за п'ять мсяців його президентства він НІЧОГО не запропонував.
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05.07.2025 10:14 Ответить
він їбанутий і це не мненіє - це діагноз.
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05.07.2025 10:14 Ответить
Це не то шо не добре. Це чудове прекрасне не добре.
Де зброя, де санціі? Чи в тебе прекрасное далеко?
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05.07.2025 10:14 Ответить
задоволення доні - це перше і останнє,
що має бути на увазі того хто з ним шепотить...
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05.07.2025 10:16 Ответить
)(уйло не насміхаєть, він тебе в унітаз вже спустив.
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05.07.2025 10:19 Ответить
Як воно солодко про путлєра співає!!! Ще поцілуй його в зад!!! Два довбограї, один садист а другий ідіот!!!!
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05.07.2025 10:20 Ответить
Водночас президент США не вважає, що відмовою від припинення вогню Путін "насміхається" з нього. "насміхаючись .щей накуй посилає Тебе ."
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05.07.2025 10:22 Ответить
"Путін хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре."
До Трампа щось починає доходити. Трамп - не будь жирафом, вмикай санкції!
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05.07.2025 10:23 Ответить
З якого переляку Трамп повинен вмикати санкції проти росії, або допомагати Україні? Нахіба воно йому треба, в чому вигода? Між тим, Українці масово поливають лайном Трампа і при цьому вимагають якоїсь допомоги. В нього скоріш за все, є бажання закінчити цю війну, байдуже з яким результатом і начхати, що буде з якоюсь там Україною. Не дасть бабла, а зброї навряд чи й продаватиме. Зате потужно і незламно допомагають європейські партнери. Правда поки, що самими балачками і обіцянками на майбутнє. Схоже на те, що без допомоги США, Україна переможе, хіба, що в "телемараХвоні". На карті все добре видно. Загальна площа втрачених територій тільки за травень - червень 2025: приблизно 1 005 км².
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05.07.2025 11:19 Ответить
ЗСУ також будуть йти до самого кінця знищуючи кацапів та звільняючи українські території!
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05.07.2025 10:23 Ответить
Ти щось збираєшся з цим робити, довбаний рудий балабол?
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05.07.2025 10:23 Ответить
Усі думали що це добре !
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05.07.2025 10:24 Ответить
"Це недобре. Це погано. Я був незадоволений" Джерело: https://censor.net/ua/n3561680

Але то не моя війна. Тому йду у гольф грати....
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05.07.2025 10:24 Ответить
Прямо капітан очевидність який раптом зрозумів що маніяк і людоїд хоче вбивати далі. Я б здивувався коли рашисти захотіли жити мирно. Але цього ніколи не буде. Тому що по крові рашисти це кочівники. Вони не будують свою країну і не садять сади біля свого дому як українці. Рашисти постійно нападають на сусідні землі, все винищують, випалюють вбивають гвалтують і грабують, забирають дітей в рабство, а потім лізуть далі.
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05.07.2025 10:25 Ответить
Мабуть своєчасно не пройшла оплата
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05.07.2025 10:27 Ответить
Так і є. Гібрид ерзямокшаніна з монголотатарином: взяв від обох найгірше.
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05.07.2025 10:27 Ответить
Це вже не ху...ла бажання, це вже бажання всього *****...го ху... лостану. Ось що бояришнік животворящий з безмозклими ху...тамі робить.
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05.07.2025 10:26 Ответить
Не дійде. Сильно бабла багато звідти пливе.

(ну і нафти з газом, що еквівалентно)
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05.07.2025 10:29 Ответить
Ну і як тобі владімір -пуйло -вбивця ,з яким ти задумав BIG DEEL? Чи гроші не пахнуть?
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05.07.2025 10:28 Ответить
Хочеш бути Найвеличнішим Президентом Світу, то обвали ціни на нафту, а не цілуйся з ****** в ясна.
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05.07.2025 10:28 Ответить
"Путін хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре, - Трамп".
Заява розходиться з офіційною позицією конториподоляка,а самі зелебоби ніколи в ню не повірять,настільки вже увійшли у свою роль.
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05.07.2025 10:30 Ответить
Цікаво - коли до міжнародної спільноти дійде проста правда - путін клінічний шизофренік. Не у переносному, а у прямому медичному сенсі. І ставитися до путіна треба відповідно - не як до адекватної людини, а як до хворого психа. Усі даремні потуги розмовляти з путіним, як із здоровою людиною - пусте. Однією з головних рис клінічного шизофреніка є абсолютна нездатність слухати аргументацію інших людей, нездатність прислухатися до іншої думки. Це дуже добре відомо тим спеціалістам, які вели переговори із фанатиками-терористами.
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05.07.2025 10:31 Ответить
"... Водночас президент США не вважає, що відмовою від припинення вогню Путін "насміхається" з нього..."
***** на Трампом именно насмехается. Признать этот очевидный факт Трампу не позволяет его нарциссизм и тщеставие
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05.07.2025 10:34 Ответить
прямо чую як він каже: "ета нє харашо".
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05.07.2025 10:37 Ответить
і після цих слів апетіт в ного пропада, аж кушать більше не може, кидає на свою тарілку кусочок хліба, яким він, по прикладу *****, користується замість ножа в столових приборах й намагається запхнути компота в рот! а компот теж не лєзєт в рот! ))
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05.07.2025 10:53 Ответить
це в ***** така скрепа. буде з трампоном неї обмінюватись, якому такий підхід імпонує.
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05.07.2025 10:48 Ответить
Чи міг хтось уявити, що американці оберуть собі більшого клоуна, аніж українці?
Постійні помилки українців легко пояснити - в незалежність Україна увійшла після десятиліть односторонньої безальтернативної пропаганди, тому отримавши нарешті незалежність, українці не знали, як нею розпоряджатися, та залишались під впливом руйнівної радянської пропаганди, в якій Захід був поганий, а росія - добра, і яку колишні громадяни срср старанно передавали своїм дітям.

Однак США - то зовсім інша справа, вони мають демократію і плюралізм думок набагато довше і давно навчились, як цим розпоряджатись. То чому очевидний популіст трамп переміг трьох жінок - Хіларі Клінтон перед своїм першим терміном, потім Ніккі Хейлі на внутрішньопартійних виборах і на останніх виборах - Камалу Харріс? Невже США досі не готові до президента-жінки? Чи вони дійсно настільки нажахані російською ядерною зброєю, що готові продати всіх, тільки б не було ризику ядерної війни?
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05.07.2025 11:11 Ответить
Він сам не зупиниться - зупиниш вбивцю?
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05.07.2025 11:30 Ответить
То щось роби ,підерас",а не лиш підіді(((
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05.07.2025 11:44 Ответить
 
 