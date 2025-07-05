Путин хочет идти до самого конца и продолжать убивать людей. Это нехорошо, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин нацелен на продолжение убийств в Украине.

Об этом Трамп заявил журналистам в пятницу вечером на борту Air Force One, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Говоря о разговоре с Владимиром Зеленским накануне, Трамп вспомнил, как перед тем говорил с главой Кремля.

"Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с Путиным. Похоже, он хочет идти до самого конца и продолжать убивать людей. Это нехорошо. Это плохо. Я был недоволен", - сказал он.

В то же время президент США не считает, что отказом от прекращения огня Путин "насмехается" над ним.

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Ранее Трамп заявлял, что очень разочарован разговором с Путиным, и понимает, что тот не хочет останавливаться.