"Путін хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре, - Трамп".

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін націлений на продовження вбивств в Україні.

Про це Трамп заявив журналістам у пʼятницю ввечері на борту Air Force One, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Говорячи про розмову з Володимиром Зеленським напередодні, Трамп згадав, як перед тим говорив з главою Кремля.

"Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з Путіним. Схоже, він хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре. Це погано. Я був незадоволений", - сказав він.

Водночас президент США не вважає, що відмовою від припинення вогню Путін "насміхається" з нього.

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Раніше Трамп заявляв, що дуже розчарований розмовою з Путіним, і розуміє, що той не хоче зупинятися.