Путін хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін націлений на продовження вбивств в Україні.
Про це Трамп заявив журналістам у пʼятницю ввечері на борту Air Force One, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Говорячи про розмову з Володимиром Зеленським напередодні, Трамп згадав, як перед тим говорив з главою Кремля.
"Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з Путіним. Схоже, він хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре. Це погано. Я був незадоволений", - сказав він.
Водночас президент США не вважає, що відмовою від припинення вогню Путін "насміхається" з нього.
Раніше Трамп заявляв, що дуже розчарований розмовою з Путіним, і розуміє, що той не хоче зупинятися.
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Припинена допомога, зняті санкції.
Просто ви думаєте з точки зору що він хоче допомогти Україні, але коли оцінити його дії з позиції кацапів - то він робить дуже багато корисного. Їм.
Чим і похвастався...
Трамп зняв санкції з Рособоронекспорту та низки банків РФ
https://epravda.com.ua/svit/tramp-znyav-sankciji-z-rosoboroneksportu-ta-nizki-inshih-ustanov-ta-fizosib-rf-808763/ 2 липня 2025, 22:20
Наголошують, що цей аеродром - місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.
📅 Официальная статистика (Росстат / Gogov)
По данным Росстата за январь-февраль 2025:
Родилось 195 432 младенцев.
Умерло 314 371 человек.
Естественная убыль: −118 939 человек https://utyug.info/new/estestvennaya-ubyl-naseleniya-rossii-sostavila-118-9-tys-chelovek-v-2025-godu-58914/?utm_source=chatgpt.com rbc.ru+2utyug.info+2bb.lv+2https://gogov.ru/articles/natural-increase?utm_source=chatgpt.com rbc.ru+5gogov.ru+5gogov.ru+5.
Снижение смертности на 5 % к прошлому году, рождений - на 2,9 % https://bb.lv/statja/v-mire/2025/05/13/rossiiskaia-statistika-zafksirovala-anomalnyi-rost-smertnosti?utm_source=chatgpt.com bb.lv.
🔍 Независимые оценки и экспертные данные
Данные за март 2025: рождаемость достигла минимальных за современный период ~3012 детей в день, несмотря на заявленный Росстатом рост в марте по сравнению с февралем (учтены разные дни) https://ru.thebarentsobserver.com/rosstat-ogranicil-obem-publikuemoj-demograficeskoj-informacii/430284?utm_source=chatgpt.com gogov.ru+3ru.thebarentsobserver.com+3ssl.rosstat.gov.ru+3.
Апрель 2025: эксперт Алексей Ракша отмечает аномальный всплеск смертности - около 164 000-168 000 умерших, что на 15-18 % выше апреля прошлого года https://ru.thebarentsobserver.com/rosstat-ogranicil-obem-publikuemoj-demograficeskoj-informacii/430284?utm_source=chatgpt.com yuga.ru+2ru.thebarentsobserver.com+2bb.lv+2.
По оценке Ракши, за январь-апрель 2025:
Родилось ≈ 380 000-382 000
Умерло ≈ 640 000-642 000
Естественная убыль ≈ 260 000 человек https://bb.lv/statja/v-mire/2025/05/13/rossiiskaia-statistika-zafksirovala-anomalnyi-rost-smertnosti?utm_source=chatgpt.com rbc.ru+4bb.lv+4utyug.info+4.
🔚 Что можно сказать
Естественная убыль усиливается - с −119 тыс. (янв-фев) до примерно −260 тыс. (янв-апр).
Апрель показал аномальный всплеск смертности, с последующими возможными влияниями на полугодовой итог.
Рождаемость остаётся крайне низкой - антирекордные уровни в марте, и снижение наблюдается и в последующие месяцы.
загальний приріст напевно, треба дивитися по роках чисельність населення.
Взагалі то дані демографії у росії засекречено.
Вони і російську мову в переважній більшості знають
"За оцінками, на росії проживає близько 2 мільйонів китайців. Це включає як громадян Китаю, що проживають на росії, так і етнічних китайців, які є громадянами росії.
Китайська діаспора, переважно зосереджена у москві та на Далекому Сході."
i не гони тутa, а то валодя зобідиться...
Я що для тебе, старий маразматик, добре? Відсмоктувати прутня у пуйла чи лизати йому дупу?
Де зброя, де санціі? Чи в тебе прекрасное далеко?
що має бути на увазі того хто з ним шепотить...
До Трампа щось починає доходити. Трамп - не будь жирафом, вмикай санкції!
Але то не моя війна. Тому йду у гольф грати....
(ну і нафти з газом, що еквівалентно)
Заява розходиться з офіційною позицією конториподоляка,а самі зелебоби ніколи в ню не повірять,настільки вже увійшли у свою роль.
***** на Трампом именно насмехается. Признать этот очевидный факт Трампу не позволяет его нарциссизм и тщеставие
Постійні помилки українців легко пояснити - в незалежність Україна увійшла після десятиліть односторонньої безальтернативної пропаганди, тому отримавши нарешті незалежність, українці не знали, як нею розпоряджатися, та залишались під впливом руйнівної радянської пропаганди, в якій Захід був поганий, а росія - добра, і яку колишні громадяни срср старанно передавали своїм дітям.
Однак США - то зовсім інша справа, вони мають демократію і плюралізм думок набагато довше і давно навчились, як цим розпоряджатись. То чому очевидний популіст трамп переміг трьох жінок - Хіларі Клінтон перед своїм першим терміном, потім Ніккі Хейлі на внутрішньопартійних виборах і на останніх виборах - Камалу Харріс? Невже США досі не готові до президента-жінки? Чи вони дійсно настільки нажахані російською ядерною зброєю, що готові продати всіх, тільки б не було ризику ядерної війни?
До ЯКОГОСЬ кінця - бо ніхто не знає який буде кінець ліліпутіна.