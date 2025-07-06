59 атак агресора відбито на Покровському напрямку, ворог намагався просунутися біля Новоєгорівки та Греківки, - Генштаб. КАРТИ

Загалом упродовж минулої доби, 5 липня 2025 року, на фронті було зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6074 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3724 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Одрадне, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє Харківської області; Покровськ, Сухий Яр Донецької області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Удари по ворогу

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 216 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 104 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 23 атаки росіян. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіаційних бомб та здійснив 312 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боєзіткнень в районі Вовчанська та в напрямку Амбарного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп’янська.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 37 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Загалом минулої доби відбулося сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак в бік Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку у бік Кам’янського загарбники здійснили п’ять атак на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.