Трамп засумнівався в можливості завершити війну в Україні: "Я не знаю"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що зможе домогтися припинення бойових дій, пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зауважує видання, ця заява різко контрастує з його колишніми обіцянками швидко покласти край війні, яку РФ веде проти України.

"Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це, чи ні",- сказав глава Білого дому.

Коли Трампа запитали, чи є завершення війни пріоритетом, він відповів:

"Так. Я хотів би, щоб це сталося".

Politico зауважує, що упродовж всієї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв покласти край бойовим діям між двома країнами вже в перший день свого перебування на посад. Однак згодом лідер США відступив від цієї заяви, назвавши її "перебільшенням".

"Ми допомогли багатьом країнам... Ситуація в Україні - це справа Байдена, не Трампа. Я намагаюся її завершити", - сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп укотре звинуватив свого попередника Джо Байдена у розпочатій Росією війні проти України.

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