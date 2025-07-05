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Новини Припинення війни
5 506 84

Трамп засумнівався в можливості завершити війну в Україні: "Я не знаю"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що зможе домогтися припинення бойових дій, пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зауважує видання, ця заява різко контрастує з його колишніми обіцянками швидко покласти край війні, яку РФ веде проти України.

"Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це, чи ні",- сказав глава Білого дому.

Коли Трампа запитали, чи є завершення війни пріоритетом, він відповів:

"Так. Я хотів би, щоб це сталося".

Politico зауважує, що упродовж всієї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв покласти край бойовим діям між двома країнами вже в перший день свого перебування на посад. Однак згодом лідер США відступив від цієї заяви, назвавши її  "перебільшенням".

"Ми допомогли багатьом країнам... Ситуація в Україні - це справа Байдена, не Трампа. Я намагаюся її завершити", - сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп укотре звинуватив свого попередника Джо Байдена у розпочатій Росією війні проти України.

Читайте також: Трамп про передачу ракет Patriot Україні: США розглянуть це питання. Вони необхідні їм для оборони

Автор: 

США (23690) Трамп Дональд (6369) війна в Україні (5108)


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Топ коментарі
+20
Ти кончений 3,14здюк чкого дегенерати привели на верхівку влади. Як і у нас в 2019 році.
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05.07.2025 19:36 Відповісти
+14
Руда потвора на голову хвора.
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05.07.2025 19:37 Відповісти
+8
До дідугана поступово починає доходити, що тактика "два тижні" і "подивимося" не спрацьовує. Тому... Тому наступним кроком буде "я устал, я ухожу".
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05.07.2025 19:38 Відповісти
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Ти кончений 3,14здюк чкого дегенерати привели на верхівку влади. Як і у нас в 2019 році.
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05.07.2025 19:36 Відповісти
Неочікувано повертається з відрядження чоловік... Жінка, у красивому халатику, так і "в"ється" навкруги нього, та "щебече", показуючи радість...
Малий "шкет" підповзає до ліжка, заглядає туди, і питає:
- Со? Не дысись? А как дысал... Как дысал!...
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05.07.2025 19:59 Відповісти
млядьський дебіл
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05.07.2025 21:17 Відповісти
Це ти про кого?
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05.07.2025 21:21 Відповісти
Руда потвора на голову хвора.
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05.07.2025 19:37 Відповісти
У 2019-му, коли наші придурки вибрали "Блазня", написав: "Хоче Зеленський, чи не хоче, але він буде ЗМУШЕНИЙ проводить зовнішню політику Порошенка... Іншого не зможе зробить..." Ох, і "смердежу" було!!!
"На виході" - саме цим зараз він і змушений займаться...
Коли Трамп затіяв своє "миротворство" - те саме написав про нього і Байдена... Тепер уже "трампісти" доморощені почали "смердіть"...
І що "на виході"? Знову буде те саме... Трамп починає розуміть, що він буде ЗМУШЕНИЙ проводить політику Байдена, стосовно України - хоче він того, чи не хоче...
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05.07.2025 20:09 Відповісти
Маю великі сумніви стосовно розумових якостей Трампа та його прихильників-ізоляціоністів, так само як і стосовно Зєлєнского і його "каманди" корумпованих профанів на чолі з Єрмаком і Татаровим. "Дурень" завжди і всюди "нікому нічєго нє должєн" і не переймається наслідком власних дій...
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05.07.2025 20:30 Відповісти
Я саме про це писав що стосовно одного, й іншого - ще до виборів... Ти тут давно - повинен пам"ятать...
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05.07.2025 20:38 Відповісти
Всі пам'ятають , як соєва ботоферма тут вже 6 років гавкає на Президента України ...
І все без толку !
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05.07.2025 20:44 Відповісти
Зебілізм хвороба невиліковна. Ні таблетки, ні уколи - то все без толку...
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05.07.2025 20:50 Відповісти
Ціну, на "Цензорі", тоб вже склали давно... Тому не бачу необхідності тобі відповідать по суті - бо це, з твого боку, просто "жбурляння чергового шматка лайна... Бо заперечень (по суті), у тебе немає... Саме ти (і тобі подібні), жбурлялися лайном, коли я писав, що Зеленський буде ЗМУШЕНИЙ продовжувать політику Порошенка, у протистоянні з Росією... Тобто - ВОЮВАТЬ!!! Я був неправий? Якщо так - ДОВЕДИ... Якщо я правий - то чого ти тут "гімном плюєшся"?!!!
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05.07.2025 20:54 Відповісти
Проблема в тому що "что нє дєлаєт дурак всьо он дєлаєт нє так". Особливо під примусом і ... безкарністю...
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05.07.2025 21:17 Відповісти
"Дурень" розраховує на дурнів... і часто виграє...
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05.07.2025 20:46 Відповісти
До дідугана поступово починає доходити, що тактика "два тижні" і "подивимося" не спрацьовує. Тому... Тому наступним кроком буде "я устал, я ухожу".
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05.07.2025 19:38 Відповісти
Звичайний бовтун.
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05.07.2025 19:45 Відповісти
Який нам нічого не дасть/продасть. І це нарешті треба усвідомити.
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05.07.2025 19:46 Відповісти
Доні Бовтун
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05.07.2025 20:06 Відповісти
"Бовтун", українською - протухле яйце... Назви, краще, "пустобрехом"... Чи "тріплом"...
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05.07.2025 20:11 Відповісти
Майже одночасно про протухле яйце написали...
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05.07.2025 20:16 Відповісти
"Трамплом"
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05.07.2025 20:28 Відповісти
Базікало
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05.07.2025 20:32 Відповісти
Згоден... Трамп може буть і "базікалом"... Українська мова дуже багата синонімами... Саме тому тлумачний словник української мови має 250 тисяч слів, а російський - всього 57 тисяч...
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05.07.2025 20:36 Відповісти
Патякало
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05.07.2025 20:38 Відповісти
Ти вирішив мені перерахувать ВСІ синоніми української мови, які можна застосувать до особи Трампа, як публічної особи? Їх дуже багато...
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05.07.2025 20:57 Відповісти
Blabbermouth
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05.07.2025 20:59 Відповісти
А мені подобається "протухле яйце". Зразу Трампа уявляю. Смердить - не сховаєшся.
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05.07.2025 20:49 Відповісти

У діда, в селі, "бовтуном" називали протухле яйце
Але до трампона і таке трактування доречне
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05.07.2025 20:15 Відповісти
Хлопці, його тактика чудово працює.
Просто цілі тої тактики не ті що ви думаєте...
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05.07.2025 19:55 Відповісти
100%, а всі думають, що він в чомусь сумнівається, про щось думає. Та насправді в агента таких задач немає: прийшов наказ - виконуєш, а все патякання - для прикриття діяльності агента.
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05.07.2025 20:19 Відповісти
Як агент Краснов не зможе. Як Президент США Д.Трамп легко зможе. Консолідація з Європою. Різка, в рази більша допомога Україні ********* видами озброєнь. Тотальні санкції проти росії та її сателітів з відслідковуванням результатів. І мир настане. Вже з іншою росією на карті світу. Можливо навіть географічно іншою.
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05.07.2025 19:39 Відповісти
Все вірно. От тільки це все наші мрії, а реальність - діяльність краснова на розвал Америки, капітуляцію України і панування китаю.
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05.07.2025 20:22 Відповісти
Давай зброю стільки скільки нема у пукіна і тоді зсу все зробить за вас, але ж агент краснофф працює не на Америку.
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05.07.2025 19:39 Відповісти
Рудий утирок, хто тобі сказав, що твоя безмозгла голова може вирішувати долю України? Це справа міжнародної демократичної спільноти. А ти не забувай міняти повні памперси, бо засмердів планету.
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05.07.2025 19:39 Відповісти

А звідки ухилянту Трампу щось знати про війну.

NyTimes.com

Закінчивши навесні 1968 року Вортонську школу бізнесу, будучи придатним до призову у В'єтнамі, він раптово отримав діагноз, який змінив його долю: кісткові нарости на п'ятах.

Діагноз призвів до заповітної 1-річної відстрочки за станом здоров'я, що звільнило його від військової служби, поки Сполучені Штати активно розгортали війська в Південно-Східній Азії. Того року на службу було призвано понад 300 тисяч молодих людей. Ця відстрочка - одна з п'яти, отриманих Трампом під час бойових дій у В'єтнамі. Решта чотири були дані на основі освіти.

Його особистий лікар, який працював з ним протягом тривалого часу, доктор Гарольд Н. Борнштейн, оголосив, що Дональд «не мав жодних значних проблем зі здоров'ям» протягом чотирьох десятиліть, і що, якщо його оберуть, він «стане найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента». Доктор Борнштейн нічого не говорив про проблеми з кістками, але добре пам'ятав той факт, що був вирізаний апендикс, проведений в дитинстві Трампа.

Гарольд Борнштейн, єврейський лікар з Нью-Йорка. Борнштейн «успадкував» Трампа як пацієнта від практики свого батька Джейкоба.

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05.07.2025 19:41 Відповісти
Це ще одне підтвердження, що тупий рудий дід це наша вава в 78
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05.07.2025 20:09 Відповісти
Що наше лайно, що їх , повне срака!
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05.07.2025 19:46 Відповісти
🤠 андоній безмозглий...після кремлівських. натяків , про різність ціності , у вигляді хвильму , і совість, і розум загубив ..."незнайка " ху* в !!!
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05.07.2025 19:50 Відповісти
Коли завершення війни хоче тільки Трамп, то дійсно не вийде.
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05.07.2025 19:51 Відповісти
Трамп (як і його куратори з кремля і пекіна) хоче капітуляції України, а не справедливого миру, якого хочемо ми.
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05.07.2025 20:37 Відповісти
А шо окрім хотілок у вас є ?
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05.07.2025 21:25 Відповісти
він трохи підзабув, як і тут дехто, що війна йде ще з 2014 р., а особисто для нього з 20 січня 2017 року.
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05.07.2025 19:52 Відповісти
Ну, як би Іран теж Трамп не збирався бомбити і навіть Нетан'яху відмовляв це робити, але потім...змінив свою думку на прямо протилежну. Трамп - дід не передбачуваний. І якщо підтвердиться, що наша війна дійсно відбувається за планом Китаю для відволікання США, то дід склавши руки сидіти не буде...
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05.07.2025 19:54 Відповісти
Є шанс шо вйібе по Києву
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05.07.2025 19:59 Відповісти
А ось це вже дуже непередбачувано... Проте Києву не звикати...
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05.07.2025 20:13 Відповісти
Звідки взялась ця думка про його непередбачуваність?

Те, що Іран почали бомбити "раніше" - очікувано, бо Іран очевидно не збирався домовлятись.
І навіть з Іраном, який не має міжконтинентальних ракет і (поки що) ядерної зброї, Трамп обрав тактику "збереження обличчя терористам", дозволивши вдарити по американській базі в Сирії.
Знаю, що Іран попередив США про удар і це був "договорняк", але який може бути "договорняк" з фанатиками-терористами?

Максимум, що може зробити Трамп - повернутися до рівня підтримки, яка вже була перед його інавгурацією, тобто - ATACMS і дозвіл стріляти на 100 км вглиб росії, що для України нічого не дасть, бо всі цілі знаходяться набагато далі, потрібні JASSM-ER без обмеження по застосуванню.
Міфи про рішучого, сильного Трампа - це пропагандонська вигадка політтехнологів, прямо як серіал "Слуга народу". Реднеки на це купились лише тому, що Демократична партія всіх заколупала внутрішньою політикою (мігранти, толерастія), а тлі чого проблеми далекої України їм стали зовсім до сраки.
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05.07.2025 20:21 Відповісти
***** розмотав старого маразматика і грає на ньому як на скрипці.
А руде під***** тільки очима кліпає навіть не знає що тепер казати
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05.07.2025 20:01 Відповісти
Херовий з нього рішала
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05.07.2025 20:01 Відповісти
Як з ним та Меланія? - сьогодні одне завтра інше - з сімєю то таке а зараз весь світ доводить до Кіндратія
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05.07.2025 20:12 Відповісти
Бо він не рішала, а агент на конкретному завданні. Якщо застосувати цей алгоритм, то пазл складається ідеально.
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05.07.2025 20:29 Відповісти
.....Я не впевнений...Я не знаю... Я не можу.... То не я і то не моя ....А от як би я був......---- Як би це казав президент якоісь Єфіопіі- то це б було цілком зрозуміло. Але коли це постійно каже президент наймогутнішоі держави світу, у якого в руках є всі важелі і можливості для вирішення всіх світових проблем- то це виклаикає тільки сум, здивування і розчарування..... Тим більш, як воно ж до виборів вихвалялося і грозилося все закінчити за 24 години. Рейган свого часу мовчки і не вихвалячись і не погрожуючи, взяв і довів іх до єкономічного краху, тільки один раз назвавши іх Імперією зла......Просто взяв і зробив.....
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05.07.2025 20:03 Відповісти
Хто вже старому дебілу скаже, що це не війна Бадена, Обами чи його, це війна Клінтона він забрав в України ЯЗ, у разі її наявності РФ ніколи б не напала... бо уразі загрози існуванні держави вона була б застосована, путін ніколи б не ризикнув напасти на країну у якої є ЯЗ.
Хоча можливо, якщо б США в 94 р. її не забрали, то наші курви, такі як Кучма, Юля, Овощ, самі би продали її РФ, як вони успішно робили з іншим озброєнням, котрим РФ нас зараз убиває...
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05.07.2025 20:06 Відповісти
бо уразі загрози існуванні держави вона була б застосована
Ким застосована ? Ті "керманичі" , що прийшли до ілади в 2014 , навіть те озброєння що було боялись застосовувати !
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05.07.2025 20:47 Відповісти
ті всі комуняки, які керували Україною в 90-х роках, то вони і без американців віддали би кацапам ядерну зброю, як віддали перед цим підписанням Будапешту усю тактичну ядерну зброю..
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05.07.2025 21:13 Відповісти
Просто візьми на себе виробництво "Сапсанів" і "довгих Нептунів" без обмежень по застосуванню.
Допоможи з розробкою і серійним виробництвом за межами України версії "Сапсан" на 1000 км, про яку ще Порошенко казав за свого президентства.
Це вже багато що змінило б.
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05.07.2025 20:07 Відповісти
Визнання хвороби- перший крок до лікування. Шкода, що дибілізм поки не лікується.
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05.07.2025 20:07 Відповісти
Нехай дає гроши та зброю, а українці будуть хоть сто років воювати.
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05.07.2025 20:09 Відповісти
Ага бери вище 1000 років, а може навить 100000 років нас же 200 млн по всій планеті і всіх повернемо на неньку для столітньої війни та і як клони респаунімся по 10 млн в рік.
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05.07.2025 20:14 Відповісти
не може бути, щоб трамп чогось не знав, чи не був у чомусь впевнений
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05.07.2025 20:10 Відповісти
Правильно: він все знає і виконує наказ з китаю. А під дебіла косить, бо то така легенда.
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05.07.2025 20:33 Відповісти
Вчорашня заява Тромба "Не знаю..." та і сьогоднішня - це готування грунту для головної заяви-мети, яка і стане звершальним акордом у ставленні теперішніх США до агресії рашистської пітьми проти України і проти Заходу в цілому.
А саме:
1) повний вихід з будь-яких переговорів і втручання у хід російсько-української війни;
2) на підставі п.1
- жодного введення нових санкцій проти пітьми з поступовим зняттям існуючих;
- повне припинення військової, фінансової й політичної підтримки і допомоги Україні в її боротьбі за своє існування.
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05.07.2025 20:12 Відповісти
Схоже на те.
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05.07.2025 20:31 Відповісти
та не схоже. не дозволять Чубу так вчинити. за таке навіть імпічмент може схлопотати. від своїх респів.
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05.07.2025 21:34 Відповісти
Серед усіх завдань агента, щодо України йому поставлена саме така мета.
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05.07.2025 20:42 Відповісти
А чого було йти в президенти якщо ти не знаєш що робити.
Вчинив галас, збурив фантазії людей, а тепер - я не знаю, знать не буду
І так у всьому
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05.07.2025 20:12 Відповісти
Тампон, так вона вже йшла коли ти був перший раз президентом. От ***** руда...
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05.07.2025 20:15 Відповісти
То що зробити в цій ситуації майже всім зрозуміло-це збільшення воєнної підтримки жертви агресії. Але зрозуміло і інще - якщо на цього недопризедента у путіна є компромат або він дійсно завербований ФСБ в свій час , в що віриться слабо, тоді ніяких дій в підтримки України не буде. Буде продовження скиглиння і спроба спригнути з цієї теми.
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05.07.2025 20:16 Відповісти
Ну нарешті! А ларчик просто відкривася.
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05.07.2025 20:46 Відповісти
якщо путін х йло то як називати всю верхівку що грабує ураїнців вже навіть не приховуючи
мочарела в АТБ 125 гр 49.8 в інших 60
Mozzarella ALDI 0.85 €
https://www.aldi-nord.de/produkt/mozzarella-6558-0-0.article.html
зп касира в Німеччині 2000 € зп касира тута х від зеленого путіна
то куди переводять 90% виробленої українцями доданої вартості
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05.07.2025 20:17 Відповісти
Так, а що скаже наша влада ?
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05.07.2025 20:18 Відповісти
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05.07.2025 20:28 Відповісти
Пересрав військовому комплексу США можливість продавати зброю , а тепер НЕ ЗНАЄ
Щось на бизнесмена він не схож
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05.07.2025 20:29 Відповісти
Ще винкає питання-де ж Конгрес та Сенат? Вони що повністю згодні з політикою цього недопризедента який ганьбить Америку на весь світ? Хочуть бути в одній упряжці з цим довбнем.
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05.07.2025 20:33 Відповісти
Невеличкі групи виступають, але більшість зайняла політично грамотну (для них) позицію очікування.
Війни починаються і закінчуються, а вигравати вибори треба якомога частіше. Республіканська партія взагалі не може більшістю критикувати Трампа, бо вони самі його висунули і втратять довіру великої кількості виборців, визнавши, що вони довб0_0би катастрофічно помилились. А Демократична партія виходить із того, що їх суперник переміг на виборах із закликами поступитись військовому злочинцю, тому вони зараз вивчають реакцію виборців на кожне рішення Трампа, щоб обрати правильну стратегію перед найближчими виборами.
На жаль, от така вона - політика.
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05.07.2025 21:01 Відповісти
Трамп і його прибічники ненавидять всіх "розумників" які вказують на їх "пройоби", низький освітній рівень і, відтак, дурацькі прожекти. Звідси на США більше не можна розраховувати і покладатися, бо переважна більшість американців вважає саме їх "найкращими американцями" та обрала їх керувати країною для "зробити Америку величною знову". Не здивуюсь якшо в результаті такої "політики" частина штатів оголосить про віхід з США...
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05.07.2025 20:54 Відповісти
вот и сидел бы урод рыжий в бизнесменах.какого *** в президенты тебя недоумка понесло?!худший президент в истории сша,позор их!
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05.07.2025 21:10 Відповісти
Ну якщо це справа Байдена-то ПЕРЕДАЙ йому усі повноваження президента!
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05.07.2025 21:11 Відповісти
папереднікі?
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05.07.2025 21:12 Відповісти
Ліверний "ТАСО"...
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05.07.2025 21:12 Відповісти
Справа не в Трампі. Справа в тому, що путін в будь-якому випадку вже не зупиниться. Хіба що, ядерний удар по найбільших містах росії. А цього на себе ніхто не візьме. Єдине що можна зробити, це заміна банди єрмака-зеленського, організація оборони, перехід на військові рейки і відновлення довіри союзників
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05.07.2025 21:16 Відповісти
СІРУН ЦОГО ПРІЗВИЩЕ
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05.07.2025 21:31 Відповісти
 
 