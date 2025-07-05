Трамп усомнился в возможности завершить войну в Украине: "Я не знаю"
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины.
Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что сможет добиться прекращения боевых действий, пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, это заявление резко контрастирует с его прежними обещаниями быстро положить конец войне, которую РФ ведет против Украины.
"Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет это или нет", - сказал глава Белого дома.
Когда Трампа спросили, является ли завершение войны приоритетом, он ответил:
"Да. Я хотел бы, чтобы это произошло".
Politico отмечает, что на протяжении всей предвыборной кампании Трамп обещал положить конец боевым действиям между двумя странами уже в первый день своего пребывания в должности. Однако впоследствии лидер США отступил от этого заявления, назвав его "преувеличением".
"Мы помогли многим странам... Ситуация в Украине - это дело Байдена, не Трампа. Я пытаюсь ее завершить", - сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в начатой Россией войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
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Малий "шкет" підповзає до ліжка, заглядає туди, і питає:
- Со? Не дысись? А как дысал... Как дысал!...
"На виході" - саме цим зараз він і змушений займаться...
Коли Трамп затіяв своє "миротворство" - те саме написав про нього і Байдена... Тепер уже "трампісти" доморощені почали "смердіть"...
І що "на виході"? Знову буде те саме... Трамп починає розуміть, що він буде ЗМУШЕНИЙ проводить політику Байдена, стосовно України - хоче він того, чи не хоче...
І все без толку !
У діда, в селі, "бовтуном" називали протухле яйце
Але до трампона і таке трактування доречне
Просто цілі тої тактики не ті що ви думаєте...
А звідки ухилянту Трампу щось знати про війну.
NyTimes.com
Закінчивши навесні 1968 року Вортонську школу бізнесу, будучи придатним до призову у В'єтнамі, він раптово отримав діагноз, який змінив його долю: кісткові нарости на п'ятах.
Діагноз призвів до заповітної 1-річної відстрочки за станом здоров'я, що звільнило його від військової служби, поки Сполучені Штати активно розгортали війська в Південно-Східній Азії. Того року на службу було призвано понад 300 тисяч молодих людей. Ця відстрочка - одна з п'яти, отриманих Трампом під час бойових дій у В'єтнамі. Решта чотири були дані на основі освіти.
Його особистий лікар, який працював з ним протягом тривалого часу, доктор Гарольд Н. Борнштейн, оголосив, що Дональд «не мав жодних значних проблем зі здоров'ям» протягом чотирьох десятиліть, і що, якщо його оберуть, він «стане найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента». Доктор Борнштейн нічого не говорив про проблеми з кістками, але добре пам'ятав той факт, що був вирізаний апендикс, проведений в дитинстві Трампа.
Гарольд Борнштейн, єврейський лікар з Нью-Йорка. Борнштейн «успадкував» Трампа як пацієнта від практики свого батька Джейкоба.
Те, що Іран почали бомбити "раніше" - очікувано, бо Іран очевидно не збирався домовлятись.
І навіть з Іраном, який не має міжконтинентальних ракет і (поки що) ядерної зброї, Трамп обрав тактику "збереження обличчя терористам", дозволивши вдарити по американській базі в Сирії.
Знаю, що Іран попередив США про удар і це був "договорняк", але який може бути "договорняк" з фанатиками-терористами?
Максимум, що може зробити Трамп - повернутися до рівня підтримки, яка вже була перед його інавгурацією, тобто - ATACMS і дозвіл стріляти на 100 км вглиб росії, що для України нічого не дасть, бо всі цілі знаходяться набагато далі, потрібні JASSM-ER без обмеження по застосуванню.
Міфи про рішучого, сильного Трампа - це пропагандонська вигадка політтехнологів, прямо як серіал "Слуга народу". Реднеки на це купились лише тому, що Демократична партія всіх заколупала внутрішньою політикою (мігранти, толерастія), а тлі чого проблеми далекої України їм стали зовсім до сраки.
А руде під***** тільки очима кліпає навіть не знає що тепер казати
Хоча можливо, якщо б США в 94 р. її не забрали, то наші курви, такі як Кучма, Юля, Овощ, самі би продали її РФ, як вони успішно робили з іншим озброєнням, котрим РФ нас зараз убиває...
Ким застосована ? Ті "керманичі" , що прийшли до ілади в 2014 , навіть те озброєння що було боялись застосовувати !
Допоможи з розробкою і серійним виробництвом за межами України версії "Сапсан" на 1000 км, про яку ще Порошенко казав за свого президентства.
Це вже багато що змінило б.
А саме:
1) повний вихід з будь-яких переговорів і втручання у хід російсько-української війни;
2) на підставі п.1
- жодного введення нових санкцій проти пітьми з поступовим зняттям існуючих;
- повне припинення військової, фінансової й політичної підтримки і допомоги Україні в її боротьбі за своє існування.
Вчинив галас, збурив фантазії людей, а тепер - я не знаю, знать не буду
І так у всьому
мочарела в АТБ 125 гр 49.8 в інших 60
Mozzarella ALDI 0.85 €
https://www.aldi-nord.de/produkt/mozzarella-6558-0-0.article.html
зп касира в Німеччині 2000 € зп касира тута х від зеленого путіна
то куди переводять 90% виробленої українцями доданої вартості
Щось на бизнесмена він не схож
Війни починаються і закінчуються, а вигравати вибори треба якомога частіше. Республіканська партія взагалі не може більшістю критикувати Трампа, бо вони самі його висунули і втратять довіру великої кількості виборців, визнавши, що вони
довб0_0бикатастрофічно помилились. А Демократична партія виходить із того, що їх суперник переміг на виборах із закликами поступитись військовому злочинцю, тому вони зараз вивчають реакцію виборців на кожне рішення Трампа, щоб обрати правильну стратегію перед найближчими виборами.
На жаль, от така вона - політика.
Со-ведущий телеканала Хоффман:
- массированный удар по Киеву неслучайно был нанесён сразу после разговора Путина с Трампом,
- Путин хочет показать, что он с союзниками сильнее США,
- Трамп должен вскрыть путинский блеф,
- мы, США, должны сделать всё для поддержки Украины,
- речь не идёт о наземной операции, но мы должны стать для Украины арсеналом,
- надо и усилить санкции, и, одновременно, предоставить Украине всё необходимое
Уже практически все в США поняли, что никакая "сделка" с Путиным невозможна.
Практически все, но не Трамп и не верхушка его администрации.
Ватное болото