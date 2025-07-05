Трамп усомнился в возможности завершить войну в Украине: "Я не знаю"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что сможет добиться прекращения боевых действий, пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, это заявление резко контрастирует с его прежними обещаниями быстро положить конец войне, которую РФ ведет против Украины.

"Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет это или нет", - сказал глава Белого дома.

Когда Трампа спросили, является ли завершение войны приоритетом, он ответил:

"Да. Я хотел бы, чтобы это произошло".

Politico отмечает, что на протяжении всей предвыборной кампании Трамп обещал положить конец боевым действиям между двумя странами уже в первый день своего пребывания в должности. Однако впоследствии лидер США отступил от этого заявления, назвав его "преувеличением".

"Мы помогли многим странам... Ситуация в Украине - это дело Байдена, не Трампа. Я пытаюсь ее завершить", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в начатой Россией войне против Украины.

Читайте также: Трамп о передаче ракет Patriot Украине: США рассмотрят этот вопрос. Они необходимы им для обороны