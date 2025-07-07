Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона вблизи Берислава: погиб человек

Утром 7 июля рашисты сбросили взрывчатку с дрона на трактор, который двигался вблизи Берислава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

От полученных травм погиб 35-летний водитель техники.

Также утром российские войска покрыли огнем Надеждовку Белозерской громады.

Из-за "прилета" вражеского снаряда в жилой дом пострадали два человека.

19-летний местный житель и 67-летняя женщина получили взрывные травмы и контузии, а также у парня - осколочные ранения спины и ноги.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских атак на Херсонщину: Двое погибших и трое раненых, повреждены гражданские объекты. ФОТОрепортаж