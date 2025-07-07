Окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу Берислава: загинула людина
Зранку 7 липня рашисти скинули вибухівку з дрона на трактор, що рухався поблизу Берислава.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
Від отриманих травм загинув 35-річний водій техніки.
Також зранку російські війська вкрили вогнем Надеждівку Білозерської громади.
Через "приліт" ворожого снаряду у житловий будинок постраждали двоє людей.
19-річний місцевий житель та 67-річна жінка дістали вибухові травми та контузії, а також у хлопця – уламкові поранення спини та ноги.
Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
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