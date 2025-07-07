За сутки на фронте 184 боестолкновения, больше всего атак отбито на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 6 июля 2025 года, на фронте было зафиксировано 184 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 90 авиаударов, в том числе сбросил 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 6040 обстрелов, из них 135 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4589 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Зализнычное, Плавни Запорожской области; Львово Херсонской области.

Удары по врагу

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы и 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1100 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 233 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 118 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 24 боестолкновения. Противник нанес 19 авиационных ударов, в общем сбросил 30 управляемых авиационных бомб и совершил 344 артиллерийских обстрела, в том числе 38 - из реактивных систем залпового огня.

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Обстановка на Харьковщине

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатнее.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленый Гай.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Червоный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского.

На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часова Яра.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Делиевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Разино, Проминь, Котлино, Новосергеевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономическое, Мирное, Лысовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Покровск, Молодецкое, Дачное, Муравка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском и Приднепровском направлениях российские оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.