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Новости
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С сегодняшнего дня заработала цифровая система, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для Сил обороны, - Умеров.

Маркетплейс оружия

Сегодня начала работу DOT-Chain Defence - новая цифровая система, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для наших Сил обороны. Это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Минобороны выделило Агентству оборонных закупок миллиард гривен.

"На эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре - и другие виды БпЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы.

Каждая воинская часть будет иметь возможность выбирать именно то, что нужно ей для выполнения задач. В то же время Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии. Теперь поставки будут происходить не за месяцы, а за несколько недель", - отмечает он.

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DOT-Chain Defence - это прозрачная, конкурентная и полностью цифровизированная система. Она разработана на основе модели поставки питания для армии, которая уже доказала свою эффективность.

Как работает система?

  • Военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства, видят сроки поставки, оставляют отзывы и получают быстрые ответы.
  • Производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и армией, а также прямую обратную связь от военных.
  • Государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных, поддерживает развитие ОПК и внедрение инноваций.

"Мы создаем новую модель поставки оружия для наших защитников - гибкую, прозрачную и быструю", - заверил Умеров.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны внедряет маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Автор: 

Минобороны (9469) оружие (10309) дроны (4251) Умеров Рустем (603) Агентство оборонных закупок (97)


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Бла, бла, бла.
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07.07.2025 09:22 Ответить
Все для фронту - все для перемоги - міни наладив?
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07.07.2025 09:22 Ответить
Носатий тупий крадій,як можно прискорити постачання того,чого немає??Скільки за розробку цього чуда отримав Хвьодоров?Просто зелені уроди,нема слів
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07.07.2025 09:23 Ответить
пацюки зелені , а , що ж ви 3 р робили , чи вжє , так ,накрали , або США нарешті, за сраку взяли?
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07.07.2025 09:23 Ответить
Треба побачити результати роботи системи і почути відгуки експертів. Вірити зеленим на слово може тільки дурень.
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07.07.2025 09:31 Ответить
Вже стрьомно. Кацапам облегшили контроль?
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07.07.2025 09:46 Ответить
якщо замість двоногих деганів може зі всім справлятися цифра то навіщо нам оті брюхаті та ненажерливі брехуни-клептомани???
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07.07.2025 09:51 Ответить
 
 