С сегодняшнего дня заработала цифровая система, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для Сил обороны, - Умеров.

Сегодня начала работу DOT-Chain Defence - новая цифровая система, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для наших Сил обороны. Это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Минобороны выделило Агентству оборонных закупок миллиард гривен.

"На эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре - и другие виды БпЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы.

Каждая воинская часть будет иметь возможность выбирать именно то, что нужно ей для выполнения задач. В то же время Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии. Теперь поставки будут происходить не за месяцы, а за несколько недель", - отмечает он.

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DOT-Chain Defence - это прозрачная, конкурентная и полностью цифровизированная система. Она разработана на основе модели поставки питания для армии, которая уже доказала свою эффективность.

Как работает система?

Военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства, видят сроки поставки, оставляют отзывы и получают быстрые ответы.

Производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и армией, а также прямую обратную связь от военных.

Государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных, поддерживает развитие ОПК и внедрение инноваций.

"Мы создаем новую модель поставки оружия для наших защитников - гибкую, прозрачную и быструю", - заверил Умеров.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны внедряет маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.