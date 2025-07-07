С сегодняшнего дня заработала цифровая система, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для Сил обороны, - Умеров.
Сегодня начала работу DOT-Chain Defence - новая цифровая система, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для наших Сил обороны. Это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Минобороны выделило Агентству оборонных закупок миллиард гривен.
"На эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре - и другие виды БпЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы.
Каждая воинская часть будет иметь возможность выбирать именно то, что нужно ей для выполнения задач. В то же время Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии. Теперь поставки будут происходить не за месяцы, а за несколько недель", - отмечает он.
DOT-Chain Defence - это прозрачная, конкурентная и полностью цифровизированная система. Она разработана на основе модели поставки питания для армии, которая уже доказала свою эффективность.
Как работает система?
- Военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства, видят сроки поставки, оставляют отзывы и получают быстрые ответы.
- Производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и армией, а также прямую обратную связь от военных.
- Государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных, поддерживает развитие ОПК и внедрение инноваций.
"Мы создаем новую модель поставки оружия для наших защитников - гибкую, прозрачную и быструю", - заверил Умеров.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны внедряет маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
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