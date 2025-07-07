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Новини
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Відсьогодні запрацювала цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони, - Умєров

Маркетплейс зброї

Сьогодні розпочала роботу DOT-Chain Defence - нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для наших Сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень.

"На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БпЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

Кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії. Тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів", - наголошує він.

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DOT-Chain Defence – це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Вона розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність.

Як працює система?

  • Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді.
  • Виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових.
  • Держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.

"Ми створюємо нову модель постачання зброї для наших захисників - гнучку, прозору та швидку", - запевнив Умєров.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Міноборони впроваджує маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Автор: 

Міноборони (7538) зброя (7592) дрони (5066) Умєров Рустем (687) Агенція оборонних закупівель (129)


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Бла, бла, бла.
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07.07.2025 09:22 Відповісти
Все для фронту - все для перемоги - міни наладив?
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07.07.2025 09:22 Відповісти
Носатий тупий крадій,як можно прискорити постачання того,чого немає??Скільки за розробку цього чуда отримав Хвьодоров?Просто зелені уроди,нема слів
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07.07.2025 09:23 Відповісти
пацюки зелені , а , що ж ви 3 р робили , чи вжє , так ,накрали , або США нарешті, за сраку взяли?
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07.07.2025 09:23 Відповісти
Треба побачити результати роботи системи і почути відгуки експертів. Вірити зеленим на слово може тільки дурень.
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07.07.2025 09:31 Відповісти
Вже стрьомно. Кацапам облегшили контроль?
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07.07.2025 09:46 Відповісти
якщо замість двоногих деганів може зі всім справлятися цифра то навіщо нам оті брюхаті та ненажерливі брехуни-клептомани???
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07.07.2025 09:51 Відповісти
Які нахрін бригади?...в нас корпусна система...Тобто в межах одного корпусу всі бригади отримають(тобто "свої") а інший корпус жодна бригада- бо кажуть за прорахунки керівництва! Це ручний режим- іншими словами: бл@дство!Як ви за1¹ бали.
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07.07.2025 11:50 Відповісти
 
 