В российских дронах "Герань-2" уже преобладает китайская электроника, - ГУР
В беспилотниках типа "Герань-2", которые Россия использует для атак по Украине, все больше фиксируют китайские электронные компоненты.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отмечается, в дронах, перехваченных в мае 2025 года, доля электроники из Китая достигла 60-65%, впервые опередив американские комплектующие. На третьем месте - швейцарские компоненты.
По данным ГУР, в новых модификациях "Герани" заменены спутниковые антенны - теперь они имеют 12-16 элементов, что повышает устойчивость к украинским системам радиоэлектронной борьбы. Также устанавливаются 3G-модемы, которые передают данные о местонахождении и телеметрию дрона через телеграмм-боты - это позволяет российской армии анализировать эффективность украинской ПВО и РЭБ в реальном времени.
Кроме этого, зафиксировано увеличение боевой мощности: масса боевой части в отдельных дронах выросла до 90 кг, а среди типов боеприпасов - новые кассетные элементы замедленного действия. Также враг принимает меры для повышения влагозащищенности корпусов и уже испытывает модификацию "Герань-3" с реактивным двигателем.
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чи нє?
я заплутався.
від китайських шахедів не так страшно?
чи навпаки?
китайськими можна по тцк чи нє?
сибіга знає про це? вже викликали посла до єрмачини?
а, які комплектуючі в наших дронах?
До того ж китай відкрито заявив що не допустить програшу раїсі. Не перемігши китай - не можливо перемогти рашу.