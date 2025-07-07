В российских дронах "Герань-2" уже преобладает китайская электроника, - ГУР

В беспилотниках типа "Герань-2", которые Россия использует для атак по Украине, все больше фиксируют китайские электронные компоненты.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, в дронах, перехваченных в мае 2025 года, доля электроники из Китая достигла 60-65%, впервые опередив американские комплектующие. На третьем месте - швейцарские компоненты.

По данным ГУР, в новых модификациях "Герани" заменены спутниковые антенны - теперь они имеют 12-16 элементов, что повышает устойчивость к украинским системам радиоэлектронной борьбы. Также устанавливаются 3G-модемы, которые передают данные о местонахождении и телеметрию дрона через телеграмм-боты - это позволяет российской армии анализировать эффективность украинской ПВО и РЭБ в реальном времени.

Кроме этого, зафиксировано увеличение боевой мощности: масса боевой части в отдельных дронах выросла до 90 кг, а среди типов боеприпасов - новые кассетные элементы замедленного действия. Также враг принимает меры для повышения влагозащищенности корпусов и уже испытывает модификацию "Герань-3" с реактивным двигателем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия планирует наращивать присутствие войск в Армении. ГУР обнародовало приказ. ДОКУМЕНТ