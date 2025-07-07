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Новости Производство дронов
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В российских дронах "Герань-2" уже преобладает китайская электроника, - ГУР

Герань атаковала Славянск

В беспилотниках типа "Герань-2", которые Россия использует для атак по Украине, все больше фиксируют китайские электронные компоненты.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, в дронах, перехваченных в мае 2025 года, доля электроники из Китая достигла 60-65%, впервые опередив американские комплектующие. На третьем месте - швейцарские компоненты.

По данным ГУР, в новых модификациях "Герани" заменены спутниковые антенны - теперь они имеют 12-16 элементов, что повышает устойчивость к украинским системам радиоэлектронной борьбы. Также устанавливаются 3G-модемы, которые передают данные о местонахождении и телеметрию дрона через телеграмм-боты - это позволяет российской армии анализировать эффективность украинской ПВО и РЭБ в реальном времени.

Кроме этого, зафиксировано увеличение боевой мощности: масса боевой части в отдельных дронах выросла до 90 кг, а среди типов боеприпасов - новые кассетные элементы замедленного действия. Также враг принимает меры для повышения влагозащищенности корпусов и уже испытывает модификацию "Герань-3" с реактивным двигателем.

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Автор: 

россия (96512) дроны (4256) ГУР (502)


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Топ комментарии
+2
Пам'ятаю чорно-біле фото 1988-го року: колектив, який створив літак "Мрія" АН-225 на фоні цього літака. Так, літак в серію не пішов і двигуни його ніде не використовували... Але сам факт: 40 років тому ми були спроможні виготовляти такі машини... Я розумію, що "Шахед" - то не конструктор *******, але русня спромоглася налагодити таке масштабне виробництво, а ми ні. Зате тільки бачу, як політруки-воїни-блогери закликають людей до ще більшої мобілізації. Немає своєї технології - придбайте. Не продають - вкрадіть. Совість не дозволяє - купіть того, хто вкраде для вас. При минулій владі навіть двигуни для Т-72 діставали та клістрони для ППО... Ех... Від літака АН-225 до китайських дронів на китайських 3D-принтерах - деградація як вона є. Дякую торгівельно-розважальній економіці...
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07.07.2025 13:50 Ответить
+1
а могло бути інакше??косоокі завжди серли за спинами всім до кого могли дотягнутися,при цьому протягуючи свої немиті та завіряючи у своїх миролюбивих намірах
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07.07.2025 13:44 Ответить
+1
Ну звісно: інших чат ботів не існує Доречі: а як ви, шановний, поясните мені, охлосу, наявність Телеграм каналів та акаунтів у таких поважних людей, як Кротевич, Кухарчук та Бутусов?
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07.07.2025 13:52 Ответить
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це ж, інша справа!
чи нє?
я заплутався.
від китайських шахедів не так страшно?
чи навпаки?
китайськими можна по тцк чи нє?
сибіга знає про це? вже викликали посла до єрмачини?
а, які комплектуючі в наших дронах?
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07.07.2025 13:44 Ответить
а могло бути інакше??косоокі завжди серли за спинами всім до кого могли дотягнутися,при цьому протягуючи свої немиті та завіряючи у своїх миролюбивих намірах
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07.07.2025 13:44 Ответить
І тут телеграм,тому його і не закриває влада.Дуже важлива кацапська помийка для пропаганди,найму мудаків для диверсій і збору інформації.
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07.07.2025 13:49 Ответить
Ну звісно: інших чат ботів не існує Доречі: а як ви, шановний, поясните мені, охлосу, наявність Телеграм каналів та акаунтів у таких поважних людей, як Кротевич, Кухарчук та Бутусов?
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07.07.2025 13:52 Ответить
Це для тебе вони поважні люди,як і ЗЕ для 65% в даний момент!Під час війни за всякими чат ботами вовинна дивитись відповідна структура поліції.
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07.07.2025 13:55 Ответить
Одна з поважних отих людей знищувала 24/7 Порошенка,нічим не краща за Мосійчук.Інет все памятає
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07.07.2025 13:57 Ответить
Пам'ятаю чорно-біле фото 1988-го року: колектив, який створив літак "Мрія" АН-225 на фоні цього літака. Так, літак в серію не пішов і двигуни його ніде не використовували... Але сам факт: 40 років тому ми були спроможні виготовляти такі машини... Я розумію, що "Шахед" - то не конструктор *******, але русня спромоглася налагодити таке масштабне виробництво, а ми ні. Зате тільки бачу, як політруки-воїни-блогери закликають людей до ще більшої мобілізації. Немає своєї технології - придбайте. Не продають - вкрадіть. Совість не дозволяє - купіть того, хто вкраде для вас. При минулій владі навіть двигуни для Т-72 діставали та клістрони для ППО... Ех... Від літака АН-225 до китайських дронів на китайських 3D-принтерах - деградація як вона є. Дякую торгівельно-розважальній економіці...
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07.07.2025 13:50 Ответить
а, як же притула зі стерненко?
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07.07.2025 13:55 Ответить
Це найвеличніші воїни з часів Ахіллеса і Гектора.
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07.07.2025 14:06 Ответить
Захід повинен нам допомогти: самотужки Україна не може перемогти рашу та жовторашу разом узятих.
До того ж китай відкрито заявив що не допустить програшу раїсі. Не перемігши китай - не можливо перемогти рашу.
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07.07.2025 14:08 Ответить
 
 