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Новини Виробництво дронів
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У російських дронах "Герань-2" вже переважає китайська електроніка, - ГУР

Герані атакували Слов’янськ

У безпілотниках типу "Герань-2", які Росія використовує для атак по Україні, дедалі більше фіксують китайські електронні компоненти.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, у дронах, перехоплених у травні 2025 року, частка електроніки з Китаю досягла 60-65%, уперше випередивши американські комплектуючі. На третьому місці - швейцарські компоненти.

За даними ГУР, у нових модифікаціях "Герані" замінено супутникові антени - тепер вони мають 12-16 елементів, що підвищує стійкість до українських систем радіоелектронної боротьби. Також встановлюються 3G-модеми, які передають дані про місце перебування та телеметрію дрона через телеграм-боти - це дозволяє російській армії аналізувати ефективність української ППО та РЕБ у реальному часі.

Крім цього, зафіксовано збільшення бойової потужності: маса бойової частини в окремих дронах зросла до 90 кг, а серед типів боєприпасів - нові касетні елементи уповільненої дії. Також ворог вживає заходів для підвищення вологозахищеності корпусів та вже випробовує модифікацію "Герань-3" з реактивним двигуном.

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Автор: 

росія (66574) дрони (5066) ГУР (585)


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Топ коментарі
+2
Пам'ятаю чорно-біле фото 1988-го року: колектив, який створив літак "Мрія" АН-225 на фоні цього літака. Так, літак в серію не пішов і двигуни його ніде не використовували... Але сам факт: 40 років тому ми були спроможні виготовляти такі машини... Я розумію, що "Шахед" - то не конструктор *******, але русня спромоглася налагодити таке масштабне виробництво, а ми ні. Зате тільки бачу, як політруки-воїни-блогери закликають людей до ще більшої мобілізації. Немає своєї технології - придбайте. Не продають - вкрадіть. Совість не дозволяє - купіть того, хто вкраде для вас. При минулій владі навіть двигуни для Т-72 діставали та клістрони для ППО... Ех... Від літака АН-225 до китайських дронів на китайських 3D-принтерах - деградація як вона є. Дякую торгівельно-розважальній економіці...
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07.07.2025 13:50 Відповісти
+2
Ну звісно: інших чат ботів не існує Доречі: а як ви, шановний, поясните мені, охлосу, наявність Телеграм каналів та акаунтів у таких поважних людей, як Кротевич, Кухарчук та Бутусов?
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07.07.2025 13:52 Відповісти
+1
а могло бути інакше??косоокі завжди серли за спинами всім до кого могли дотягнутися,при цьому протягуючи свої немиті та завіряючи у своїх миролюбивих намірах
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07.07.2025 13:44 Відповісти
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це ж, інша справа!
чи нє?
я заплутався.
від китайських шахедів не так страшно?
чи навпаки?
китайськими можна по тцк чи нє?
сибіга знає про це? вже викликали посла до єрмачини?
а, які комплектуючі в наших дронах?
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07.07.2025 13:44 Відповісти
а могло бути інакше??косоокі завжди серли за спинами всім до кого могли дотягнутися,при цьому протягуючи свої немиті та завіряючи у своїх миролюбивих намірах
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07.07.2025 13:44 Відповісти
І тут телеграм,тому його і не закриває влада.Дуже важлива кацапська помийка для пропаганди,найму мудаків для диверсій і збору інформації.
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07.07.2025 13:49 Відповісти
Ну звісно: інших чат ботів не існує Доречі: а як ви, шановний, поясните мені, охлосу, наявність Телеграм каналів та акаунтів у таких поважних людей, як Кротевич, Кухарчук та Бутусов?
показати весь коментар
07.07.2025 13:52 Відповісти
Це для тебе вони поважні люди,як і ЗЕ для 65% в даний момент!Під час війни за всякими чат ботами вовинна дивитись відповідна структура поліції.
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07.07.2025 13:55 Відповісти
Одна з поважних отих людей знищувала 24/7 Порошенка,нічим не краща за Мосійчук.Інет все памятає
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07.07.2025 13:57 Відповісти
Пам'ятаю чорно-біле фото 1988-го року: колектив, який створив літак "Мрія" АН-225 на фоні цього літака. Так, літак в серію не пішов і двигуни його ніде не використовували... Але сам факт: 40 років тому ми були спроможні виготовляти такі машини... Я розумію, що "Шахед" - то не конструктор *******, але русня спромоглася налагодити таке масштабне виробництво, а ми ні. Зате тільки бачу, як політруки-воїни-блогери закликають людей до ще більшої мобілізації. Немає своєї технології - придбайте. Не продають - вкрадіть. Совість не дозволяє - купіть того, хто вкраде для вас. При минулій владі навіть двигуни для Т-72 діставали та клістрони для ППО... Ех... Від літака АН-225 до китайських дронів на китайських 3D-принтерах - деградація як вона є. Дякую торгівельно-розважальній економіці...
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07.07.2025 13:50 Відповісти
а, як же притула зі стерненко?
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07.07.2025 13:55 Відповісти
Це найвеличніші воїни з часів Ахіллеса і Гектора.
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07.07.2025 14:06 Відповісти
Захід повинен нам допомогти: самотужки Україна не може перемогти рашу та жовторашу разом узятих.
До того ж китай відкрито заявив що не допустить програшу раїсі. Не перемігши китай - не можливо перемогти рашу.
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07.07.2025 14:08 Відповісти
Станки китай, комплектующие китай. Даже не удивлюсь, если шахеды в китае собираю и потом завозят на московию.
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07.07.2025 14:53 Відповісти
Нет. Станки южно-корейские. Микросхемы поменяли с европейский и американских на китайские т.к. они в разы дешевле. Европа сейчас много денег из за этого потеряла и им это не нравится, но это бизнес. Если европейцы опустят цены до уровня Китая, то возможно и у них будут покупать, но наврядли-они очень плохо себя ведут
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07.07.2025 15:14 Відповісти
кацап, тобі сюди
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07.07.2025 15:26 Відповісти
 
 