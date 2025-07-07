У російських дронах "Герань-2" вже переважає китайська електроніка, - ГУР
У безпілотниках типу "Герань-2", які Росія використовує для атак по Україні, дедалі більше фіксують китайські електронні компоненти.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Як зазначається, у дронах, перехоплених у травні 2025 року, частка електроніки з Китаю досягла 60-65%, уперше випередивши американські комплектуючі. На третьому місці - швейцарські компоненти.
За даними ГУР, у нових модифікаціях "Герані" замінено супутникові антени - тепер вони мають 12-16 елементів, що підвищує стійкість до українських систем радіоелектронної боротьби. Також встановлюються 3G-модеми, які передають дані про місце перебування та телеметрію дрона через телеграм-боти - це дозволяє російській армії аналізувати ефективність української ППО та РЕБ у реальному часі.
Крім цього, зафіксовано збільшення бойової потужності: маса бойової частини в окремих дронах зросла до 90 кг, а серед типів боєприпасів - нові касетні елементи уповільненої дії. Також ворог вживає заходів для підвищення вологозахищеності корпусів та вже випробовує модифікацію "Герань-3" з реактивним двигуном.
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чи нє?
я заплутався.
від китайських шахедів не так страшно?
чи навпаки?
китайськими можна по тцк чи нє?
сибіга знає про це? вже викликали посла до єрмачини?
а, які комплектуючі в наших дронах?
До того ж китай відкрито заявив що не допустить програшу раїсі. Не перемігши китай - не можливо перемогти рашу.
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