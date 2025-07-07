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Новини
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Росія планує нарощувати присутність військ у Вірменії. ГУР оприлюднило наказ. ДОКУМЕНТ

РФ нарощуватиме військову присутність у Вірменії

Українська розвідка оприлюднила телеграму т.в.о. начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зємскова, в якій він наказує наростити угруповання російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Ґюмрі (Вірменія).

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

РФ нарощуватиме військову присутність у Вірменії
РФ нарощуватиме військову присутність у Вірменії

Там міститься перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини шляхом відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.

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"Командиру войсковой части – полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", - йдеться в листі.

Командирам цих підрозділів наказно всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі.

Також наказом уточнено вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема, заборонено відбирати осіб, що "брали участь в незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин".

ГУР МО України продовжує стежити за пересуванням російських військ, додали там.

Читайте: Вірменія висловила протест РФ через "грубе втручання" у внутрішні справи країни

Нагадаємо, раніше в ГУР МО заявили, що Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном.

У МЗС Вірменії заперечили інформацію про посилення військової присутності РФ.

Автор: 

Вірменія (743) армія рф (18119) ГУР (582)


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Топ коментарі
+4
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07.07.2025 12:48 Відповісти
+4
Армьяне продолжают быть на Кавказе главными провокаторами напряженности.
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07.07.2025 12:54 Відповісти
+1
Треба Азербайджану терміново демілітаризувати ту територію...
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07.07.2025 13:00 Відповісти
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Можливо, бо росіі треба хоч когось перемогти.
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07.07.2025 12:46 Відповісти
Можливо, бо росіі треба хоч когось перемогти.
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07.07.2025 12:46 Відповісти
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07.07.2025 12:48 Відповісти
Армьяне продолжают быть на Кавказе главными провокаторами напряженности.
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07.07.2025 12:54 Відповісти
думаю дуди потрібно наше ССО відправити, тільки вірмени повинні попросити.
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07.07.2025 12:54 Відповісти
Выгнать угров из НАТО и ЕС.
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07.07.2025 12:54 Відповісти
Треба Азербайджану терміново демілітаризувати ту територію...
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07.07.2025 13:00 Відповісти
Не тим ГУР займається.
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07.07.2025 13:08 Відповісти
Зовсім не тим
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07.07.2025 13:30 Відповісти
Якесь дивне у нас гур,про вірменію все знає і котролює а вдома повномасшт проїпав.
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07.07.2025 13:29 Відповісти
 
 