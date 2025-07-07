Росія планує нарощувати присутність військ у Вірменії. ГУР оприлюднило наказ. ДОКУМЕНТ

Українська розвідка оприлюднила телеграму т.в.о. начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зємскова, в якій він наказує наростити угруповання російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Ґюмрі (Вірменія).

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.





Там міститься перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини шляхом відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.

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"Командиру войсковой части – полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", - йдеться в листі.

Командирам цих підрозділів наказно всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі.

Також наказом уточнено вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема, заборонено відбирати осіб, що "брали участь в незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин".

ГУР МО України продовжує стежити за пересуванням російських військ, додали там.

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Нагадаємо, раніше в ГУР МО заявили, що Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном.

У МЗС Вірменії заперечили інформацію про посилення військової присутності РФ.