Россия планирует наращивать присутствие войск в Армении. ГУР обнародовало приказ. ДОКУМЕНТ

Украинская разведка обнародовала телеграмму и.о. начальника штаба южного военного округа ВС РФ генерал-майора Земскова, в которой он приказывает нарастить группировку российских войск путем так называемой доукомплектации российской военной базы в городе Гюмри(Армения).

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.





Там содержится перечень мероприятий по срочному "доукомплектованию" подразделений российской части путем отбора личного состава из числа военнослужащих 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий южного военного округа ВС РФ.

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"Командиру воинской части - полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", - говорится в письме.

Командирам этих подразделений приказано всячески способствовать проведению отбора кандидатов для прохождения службы в Гюмри.

Также приказом уточнены требования к профессиональной пригодности, уровню психологической устойчивости и боевой подготовки личного состава, который будет входить в будущий международный контингент. В частности, запрещено отбирать лиц, которые "участвовали в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ".

ГУР МО Украины продолжает следить за передвижением российских войск, добавили там.

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Напомним, ранее в ГУР МО заявили, что Россия расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

В МИД Армении опровергли информацию об усилении военного присутствия РФ