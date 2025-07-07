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Рашисты снова обстреляли Хотинскую громаду: ранена женщина
Враг снова атаковал Хотинскую громаду на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, в результате обстрела пострадала 74-летняя женщина. Пожилая жительница получила множественные травмы. Ее доставили в больницу, где оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Такие удары - очередное свидетельство того, что враг целится по гражданскому населению. С территорий, которые постоянно находятся под вражеским огнем, продолжается эвакуация.
Прошу всех жителей приграничья не пренебрегать собственной безопасностью и решиться эвакуироваться в более безопасные районы", - отметил глава Сумской ОГА Олег Григоров.
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