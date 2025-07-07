Рашисти знову обстріляли Хотінську громаду: поранено жінку

Ворог знову атакував Хотінську громаду на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, унаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка. Літня мешканка отримала множинні травми. Її доставили до лікарні, де надається вся необхідна медична допомога.

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"Такі удари - чергове свідчення того, що ворог цілить по цивільному населенню. З територій, які постійно перебувають під ворожим вогнем, триває евакуація.

Прошу всіх мешканців прикордоння не нехтувати власною безпекою та наважитися евакуюватися в більш безпечні райони", - зазначив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.