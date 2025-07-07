Министры Евросоюза обсудят поддержку Украины перед началом заседания Совета ЕС, - СМИ

Вечером понедельника, 7 июля, перед началом заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам, состоится ужин, организованный датским председательством, на котором министры среди прочего будут говорить и о поддержке Украины.

Об этом рассказал чиновник Евросоюза в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Министры обсудят две темы. Одна из них - это поддержка Украины, а другая - оборонная готовность. В краткосрочной и среднесрочной перспективе есть средства для Украины, но мы считаем, что на данном этапе важно обсудить будущее финансирование Украины, не в последнюю очередь ввиду того, что Украина имеет ограниченные возможности брать на себя дополнительные долги",- рассказал представитель Евросоюза.

Он отметил, что финансирование для Украины обеспечено в 2025 году и в 2026 году.

"Но на определенном этапе, если война продолжится, возникнет потребность в дальнейшем финансировании. И я думаю, что наша задача - начать думать о том, как это сделать, на раннем этапе. Поэтому это только неформальные дискуссии. И я думаю, что пройдет некоторое время, прежде чем мы дойдем до того, что эти вещи будут обсуждаться более формально",- сказал чиновник.

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Кроме этого, он добавил, что министры попросили Еврокомиссию представить предложения относительно того, как можно использовать обездвиженные российские активы в соответствии с международным правом и правом ЕС.

Напоследок представитель ЕС добавил, что существует большая неопределенность относительно потребности в финансировании для Украины.

"Так, МВФ в рамках своего последнего пересмотра программы оценил, что не будет потребности в финансировании в течение примерно всего срока действия программы МВФ, то есть до первого квартала 2027 года. Но это основывается на предположении, когда закончится война, и от предположения, что все останется без изменений, и, конечно, это очень неуверенные предположения, поэтому мы можем ожидать, что потребность в финансировании возникнет раньше. Но на данном этапе не обсуждаются никакие цифры, и временные рамки также являются неопределенными", - рассказал чиновник Евросоюза.

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