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Сибига призвал увеличить инвестиции в украинские технологии: Это взаимовыгодное партнерство

Сибига призвал увеличить инвестиции в украинские технологии

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к партнерам Украины с призывом увеличить инвестиции в украинские технологии, а также усилить санкции против России.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что поскольку Украине нужно было защищаться, она научилась внедрять инновации.

По его словам, Украина сейчас является технологически передовой страной, которая достигла успехов в области беспилотников, искусственного интеллекта на поле боя, кибербезопасности, цифрового управления и банковского дела, а также в других отраслях.

"Мы призываем партнеров больше инвестировать в украинские технологии и помогать нам в массовом производстве наших лучших инноваций. Это взаимовыгодное партнерство: те, кто помогают нам сейчас, получат непосредственную пользу от наших инноваций в будущем", - добавил он.

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Также глава МИД отметил, что Украина уже вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и украинские технологии усилят и Украину, и ее партнеров.

В то же время он подчеркнул, что санкции против России должны быть усилены уже сейчас.

"Каждый микрочип, в котором Москве отказано, - это спасенная жизнь. Россия должна быть лишена всех ресурсов для своей военной машины. Доходы от нефти должны быть урезаны. Доступ Москвы к технологиям должен быть полностью перекрыт. Давайте расширим технологический разрыв между свободой и тиранией, превратив инновации в щит. Не только для Украины, но и для всего трансатлантического сообщества", - добавил Сибига.

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Автор: 

технологии (679) Сибига Андрей (548)


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Гирлиго!
Тобі вже фатить!
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06.07.2025 13:10 Ответить
Бізнесняні без роботи сумують...
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06.07.2025 13:21 Ответить
Певно грошові потоки вичерпуються.
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06.07.2025 13:30 Ответить
Ну й міністри - що цей, що опудало умєров... Трамп, якщо дійсно нарцис, з такими мурлами за стіл не сяде. Їх навмисно таких єрмак назбирав? Сам мішок з картоплею, і такими ж мішками себе оточує. Свириденко хоча б виглядає нормально, а оці мужчини, ну, лантухи одоробні.
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06.07.2025 13:35 Ответить
І це правильно....мабуть грошенята кишенькові закінчуються
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06.07.2025 13:46 Ответить
 
 