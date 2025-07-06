Сибига призвал увеличить инвестиции в украинские технологии: Это взаимовыгодное партнерство

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к партнерам Украины с призывом увеличить инвестиции в украинские технологии, а также усилить санкции против России.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что поскольку Украине нужно было защищаться, она научилась внедрять инновации.

По его словам, Украина сейчас является технологически передовой страной, которая достигла успехов в области беспилотников, искусственного интеллекта на поле боя, кибербезопасности, цифрового управления и банковского дела, а также в других отраслях.

"Мы призываем партнеров больше инвестировать в украинские технологии и помогать нам в массовом производстве наших лучших инноваций. Это взаимовыгодное партнерство: те, кто помогают нам сейчас, получат непосредственную пользу от наших инноваций в будущем", - добавил он.

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Также глава МИД отметил, что Украина уже вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и украинские технологии усилят и Украину, и ее партнеров.

В то же время он подчеркнул, что санкции против России должны быть усилены уже сейчас.

"Каждый микрочип, в котором Москве отказано, - это спасенная жизнь. Россия должна быть лишена всех ресурсов для своей военной машины. Доходы от нефти должны быть урезаны. Доступ Москвы к технологиям должен быть полностью перекрыт. Давайте расширим технологический разрыв между свободой и тиранией, превратив инновации в щит. Не только для Украины, но и для всего трансатлантического сообщества", - добавил Сибига.

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