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Сибіга закликав збільшити інвестиції в українські технології: Це взаємовигідне партнерство

Сибіга закликав збільшити інвестиції в українські технології

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до партнерів України із закликом збільшити інвестиції в українські технології, а також посилити санкції проти Росії.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що оскільки Україні потрібно було захищатися, вона навчилася впроваджувати інновації.

За його словами, Україна зараз є технологічно передовою країною, яка досягла успіхів у галузі безпілотників, штучного інтелекту на полі бою, кібербезпеки, цифрового управління та банківської справи, а також в інших галузях.

"Ми закликаємо партнерів більше інвестувати в українські технології та допомагати нам у масовому виробництві наших найкращих інновацій. Це взаємовигідне партнерство: ті, хто допомагають нам зараз, отримають безпосередню користь від наших інновацій у майбутньому", – додав він.

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Також глава МЗС зазначив, що Україна вже робить внесок у трансатлантичну безпеку, і українські технології посилять і Україну, і її партнерів.

Водночас він наголосив, що санкції проти Росії мають бути посилені вже зараз.

"Кожен мікрочіп, в якому Москві відмовлено, – це врятоване життя. Росія повинна бути позбавлена усіх ресурсів для своєї військової машини. Доходи від нафти мають бути урізані. Доступ Москви до технологій має бути повністю перекритий. Давайте розширимо технологічний розрив між свободою і тиранією, перетворивши інновації на щит. Не лише для України, але й для усієї трансатлантичної спільноти", – додав Сибіга.

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Автор: 

технології (851) Сибіга Андрій (553)


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Гирлиго!
Тобі вже фатить!
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06.07.2025 13:10 Відповісти
Бізнесняні без роботи сумують...
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06.07.2025 13:21 Відповісти
Певно грошові потоки вичерпуються.
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06.07.2025 13:30 Відповісти
Ну й міністри - що цей, що опудало умєров... Трамп, якщо дійсно нарцис, з такими мурлами за стіл не сяде. Їх навмисно таких єрмак назбирав? Сам мішок з картоплею, і такими ж мішками себе оточує. Свириденко хоча б виглядає нормально, а оці мужчини, ну, лантухи одоробні.
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06.07.2025 13:35 Відповісти
І це правильно....мабуть грошенята кишенькові закінчуються
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06.07.2025 13:46 Відповісти
 
 