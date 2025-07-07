Міністри Євросоюзу обговорять підтримку України перед початком засідання Ради ЄС, - ЗМІ

Ввечері понеділка, 7 липня, перед початком засідання Ради ЄС із економічних і фінансових питань, відбудеться вечеря, організована данським головуванням, на якій міністри серед іншого говоритимуть і про підтримку України.

Про це розповів посадовець Євросоюзу у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Міністри обговорять дві теми. Одна з них - це підтримка України, а інша - оборонна готовність. У короткостроковій та середньостроковій перспективі є кошти для України, але ми вважаємо, що на даному етапі важливо обговорити майбутнє фінансування України, не в останню чергу з огляду на те, що Україна має обмежені можливості брати на себе додаткові борги",- розповів представник Євросоюзу.

Він зазначив, що фінансування для України забезпечене у 2025 році та в 2026 році.

"Але на певному етапі, якщо війна продовжиться, виникне потреба у подальшому фінансуванні. І я думаю, що наше завдання - почати думати про те, як це зробити, на ранньому етапі. Тому це лише неформальні дискусії. І я думаю, що пройде певний час, перш ніж ми дійдемо до того, що ці речі будуть обговорюватися більш формально",- сказав посадовець.

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Окрім цього, він додав, що міністри попросили Єврокомісію представити пропозиції щодо того, як можна використати знерухомлені російські активи відповідно до міжнародного права та права ЄС.

Наостанок представник ЄС додав, що існує велика невизначеність щодо потреби у фінансуванні для України.

"Так, МВФ в рамках свого останнього перегляду програми оцінив, що не буде потреби у фінансуванні протягом приблизно всього терміну дії програми МВФ, тобто до першого кварталу 2027 року. Але це грунтується на припущенні, коли закінчиться війна, і від припущення, що все залишиться без змін, і, звичайно, це дуже непевні припущення, тому ми можемо очікувати, що потреба у фінансуванні виникне раніше. Але на даному етапі не обговорюються жодні цифри, і часові рамки також є невизначеними", - розповів посадовець Євросоюзу.

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