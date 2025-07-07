Россияне нанесли удар ударным беспилотником по Сумской громаде, пострадали 2 человека, - ОВА
7 июля войска РФ ударили беспилотником по окрестностям Сумской громады.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно, атака была осуществлена с использованием ударного БПЛА. Вследствие обстрела два человека получили легкие ранения. Им оказывают медицинскую помощь. Повреждены помещения, продолжается ликвидация последствий", - написал он.
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Бандерівець
показать весь комментарий07.07.2025 18:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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