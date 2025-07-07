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Новости Атака беспилотников на Сумщину
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Россияне нанесли удар ударным беспилотником по Сумской громаде, пострадали 2 человека, - ОВА

Последствия удара российского беспилотника по Сумской общине 7 июля

7 июля войска РФ ударили беспилотником по окрестностям Сумской громады.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, атака была осуществлена с использованием ударного БПЛА. Вследствие обстрела два человека получили легкие ранения. Им оказывают медицинскую помощь. Повреждены помещения, продолжается ликвидация последствий", - написал он.

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Автор: 

беспилотник (3893) Сумская область (3432) Сумский район (313) война в Украине (5088)


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07.07.2025 18:43 Ответить
 
 