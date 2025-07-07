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Новини Атака безпілотників на Сумщину
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Росіяни вдарили ударними безпілотником по Сумській громаді, постраждали 2 людини, - ОВА

Наслідки удару російського безпілотника по Сумській громаді 7 липня

7 липня війська РФ вдарили безпілотником по околицях Сумської громади.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА. Унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надають медичну допомогу. Пошкоджені приміщення, триває ліквідація наслідків", - написав він.

Читайте: Рашисти знову обстріляли Хотінську громаду: поранено жінку

Автор: 

безпілотник (4477) Сумська область (3985) Сумський район (317) війна в Україні (5126)


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07.07.2025 18:43 Відповісти
 
 