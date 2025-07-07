Росіяни вдарили ударними безпілотником по Сумській громаді, постраждали 2 людини, - ОВА
7 липня війська РФ вдарили безпілотником по околицях Сумської громади.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА. Унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надають медичну допомогу. Пошкоджені приміщення, триває ліквідація наслідків", - написав він.
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Бандерівець
показати весь коментар07.07.2025 18:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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