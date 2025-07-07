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Новости Группировка Сил беспилотных операций
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Артиллерийские системы, бронетехника и точки вылета операторов БПЛА: Силы беспилотных систем поразили 799 целей врага. ИНФОГРАФИКА

бпла

В течение суток 6-7 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 799 уникальных целей российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей врага:

  • 161 единица личного состава, из которых 96 - ликвидировано;
  • 58 единиц автомобильной техники и 24 мотоцикла;
  • 21 артиллерийские системы, 5 единиц бронетехники и 4 танка.

Кроме того, уничтожено 43 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 15 точек вылета операторов БПЛА.

поражение

Смотрите также: За сутки Силы беспилотных систем поразили 735 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

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уничтожение (7441) Силы беспилотных систем (135)


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