Артиллерийские системы, бронетехника и точки вылета операторов БПЛА: Силы беспилотных систем поразили 799 целей врага. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 6-7 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 799 уникальных целей российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.
Среди пораженных целей врага:
- 161 единица личного состава, из которых 96 - ликвидировано;
- 58 единиц автомобильной техники и 24 мотоцикла;
- 21 артиллерийские системы, 5 единиц бронетехники и 4 танка.
Кроме того, уничтожено 43 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 15 точек вылета операторов БПЛА.
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