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Новини Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
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Артилерійські системи, бронетехніка й точки вильоту операторів БпЛА: Сили безпілотних систем уразили 799 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА

бпла

Упродовж доби 6-7 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 799 унікальних цілей російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей ворога:

  • 161 одиниця особового складу, з яких 96 – ліквідовано;
  • 58 одиниць автомобільної техніки та 24 мотоцикли;
  • 21 артилерійські системи, 5 одиниць бронетехніки та 4 танки.

Крім того, знищено 43 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 15 точок вильоту операторів БПЛА.

ураження

Дивіться також: За добу Сили безпілотних систем уразили 735 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

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