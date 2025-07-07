Артилерійські системи, бронетехніка й точки вильоту операторів БпЛА: Сили безпілотних систем уразили 799 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 6-7 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 799 унікальних цілей російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.
Серед уражених цілей ворога:
- 161 одиниця особового складу, з яких 96 – ліквідовано;
- 58 одиниць автомобільної техніки та 24 мотоцикли;
- 21 артилерійські системи, 5 одиниць бронетехніки та 4 танки.
Крім того, знищено 43 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 15 точок вильоту операторів БПЛА.
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