Швейцария выделит 5 миллиардов франков на восстановление Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Национального Совета Швейцарии Майей Риникер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Собеседники обсудили международную ситуацию, работу с партнерами, швейцарскую поддержку и помощь.

"Также коснулись вопроса похищенных детей. Надеемся, что Швейцария практически присоединится к нашей работе с партнерами для возвращения всех детей домой, в Украину. Благодарю за хороший разговор. Благодарю Швейцарию за миротворческие усилия и решительную и последовательную поддержку наших людей. Ценим это", - подчеркнул Зеленский.

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