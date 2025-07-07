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Новости Восстановление Украины после войны
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Швейцария выделит 5 миллиардов франков на восстановление Украины, - Зеленский

Зеленский и Риникер

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Национального Совета Швейцарии Майей Риникер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Собеседники обсудили международную ситуацию, работу с партнерами, швейцарскую поддержку и помощь.

"Также коснулись вопроса похищенных детей. Надеемся, что Швейцария практически присоединится к нашей работе с партнерами для возвращения всех детей домой, в Украину. Благодарю за хороший разговор. Благодарю Швейцарию за миротворческие усилия и решительную и последовательную поддержку наших людей. Ценим это", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Американско-Украинский фонд восстановления официально запущен, - Свириденко

Автор: 

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Вже відбудовою замається і пох,що країна почти пройопана ним
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07.07.2025 20:37 Ответить
А що: війна вже закінчилась?
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07.07.2025 20:39 Ответить
Пока оно катается, уже охватили Купянск. А это гораздо больше 5 млрд
Есть ощущение что просроченный боится заезжать В Украину
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07.07.2025 20:42 Ответить
А якби зє був в Києві, щось би змінилося? Радій Що він не путається в Сирського під ногами. Чи тобі хрен вгодиш?
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07.07.2025 21:02 Ответить
Як зеленский просив у Майі - https://www.youtube.com/shorts/5RoHwezDZrA
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07.07.2025 20:50 Ответить
 
 