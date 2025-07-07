Швейцария выделит 5 миллиардов франков на восстановление Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Национального Совета Швейцарии Майей Риникер.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
Собеседники обсудили международную ситуацию, работу с партнерами, швейцарскую поддержку и помощь.
"Также коснулись вопроса похищенных детей. Надеемся, что Швейцария практически присоединится к нашей работе с партнерами для возвращения всех детей домой, в Украину. Благодарю за хороший разговор. Благодарю Швейцарию за миротворческие усилия и решительную и последовательную поддержку наших людей. Ценим это", - подчеркнул Зеленский.
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Есть ощущение что просроченный боится заезжать В Украину