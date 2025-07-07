Швейцарія надасть 5 мільярдів франків на відбудову України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Національної Ради Швейцарії Маєю Рінікер.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
Співрозмовники обговорили міжнародну ситуацію, роботу з партнерами, швейцарську підтримку й допомогу.
"Також торкнулись питання викрадених дітей. Сподіваємося, що Швейцарія практично приєднається до нашої роботи з партнерами задля повернення всіх дітей додому, в Україну. Дякую за хорошу розмову. Дякую Швейцарії за миротворчі зусилля та рішучу й послідовну підтримку наших людей. Цінуємо це", - наголосив Зеленський.
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братья ЗЄлємазовы
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Есть ощущение что просроченный боится заезжать В Украину