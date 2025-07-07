Швейцарія надасть 5 мільярдів франків на відбудову України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Національної Ради Швейцарії Маєю Рінікер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Співрозмовники обговорили міжнародну ситуацію, роботу з партнерами, швейцарську підтримку й допомогу.

"Також торкнулись питання викрадених дітей. Сподіваємося, що Швейцарія практично приєднається до нашої роботи з партнерами задля повернення всіх дітей додому, в Україну. Дякую за хорошу розмову. Дякую Швейцарії за миротворчі зусилля та рішучу й послідовну підтримку наших людей. Цінуємо це", - наголосив Зеленський.

Читайте: Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено, - Свириденко