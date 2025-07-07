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Новини Відбудова України після війни
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Швейцарія надасть 5 мільярдів франків на відбудову України, - Зеленський

Зеленський та Рінікер

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Національної Ради Швейцарії Маєю Рінікер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Співрозмовники обговорили міжнародну ситуацію, роботу з партнерами, швейцарську підтримку й допомогу.

"Також торкнулись питання викрадених дітей. Сподіваємося, що Швейцарія практично приєднається до нашої роботи з партнерами задля повернення всіх дітей додому, в Україну. Дякую за хорошу розмову. Дякую Швейцарії за миротворчі зусилля та рішучу й послідовну підтримку наших людей. Цінуємо це", - наголосив Зеленський.

Читайте: Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено, - Свириденко

Автор: 

Зеленський Володимир (24652) Швейцарія (875) відбудова (363)


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Вже відбудовою замається і пох,що країна почти пройопана ним
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07.07.2025 20:37 Відповісти
"Грузите бочки...битумом"

братья ЗЄлємазовы

.
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07.07.2025 22:08 Відповісти
А що: війна вже закінчилась?
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07.07.2025 20:39 Відповісти
Пока оно катается, уже охватили Купянск. А это гораздо больше 5 млрд
Есть ощущение что просроченный боится заезжать В Украину
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07.07.2025 20:42 Відповісти
А якби зє був в Києві, щось би змінилося? Радій Що він не путається в Сирського під ногами. Чи тобі хрен вгодиш?
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07.07.2025 21:02 Відповісти
Як зеленский просив у Майі - https://www.youtube.com/shorts/5RoHwezDZrA
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07.07.2025 20:50 Відповісти
Швейцарія нічого просто так не надає. Хіба що зеля обіцяв забрати біженців - збрехав
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07.07.2025 21:58 Відповісти
А що президентка Швейцарії вирішує ? Швейцарія є конфедерація і там кантони стоять вище держави , Майя може хіба що виділити свої особисті кошти .
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07.07.2025 21:59 Відповісти
 
 