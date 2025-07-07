Один человек пострадал вследствие удара российского FPV-дрона по Никопольскому району, - ОВА

Вечером 7 июля российский FPV-дрон ранил мужчину в Марганецкой громаде Никопольского района.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Изуродован дом. Продолжает агрессор бить беспилотниками и по Синельниковщине - Межевской, Великомихайловской и Маломихайловской громадах. За вечер там произошло несколько пожаров. Повреждены частные дома, авто", - рассказал Лысак.

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