Одна людина постраждала внаслідок удару російського FPV-дрона по Нікопольщині, - ОВА

Ввечері 7 липня російський FPV-дрон поранив чоловіка в Марганецькій громаді Нікопольського району.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Понівечена оселя. Продовжує агресор бити безпілотниками й по Синельниківщині – Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах. За вечір там сталося кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, авто", - розповів Лисак.

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