Одна людина постраждала внаслідок удару російського FPV-дрона по Нікопольщині, - ОВА
Ввечері 7 липня російський FPV-дрон поранив чоловіка в Марганецькій громаді Нікопольського району.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Понівечена оселя. Продовжує агресор бити безпілотниками й по Синельниківщині – Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах. За вечір там сталося кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, авто", - розповів Лисак.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль