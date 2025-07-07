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Новини Обстріли Нікопольщини
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Одна людина постраждала внаслідок удару російського FPV-дрона по Нікопольщині, - ОВА

Наслідки російської атаки на Нікопольщину

Ввечері 7 липня російський FPV-дрон поранив чоловіка в Марганецькій громаді Нікопольського району.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Понівечена оселя. Продовжує агресор бити безпілотниками й по Синельниківщині – Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах. За вечір там сталося кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, авто", - розповів Лисак.

Читайте: Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак: постраждав чоловік, горіли поля з пшеницею. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29707) fpv-дрон (137) Дніпропетровська область (3980) Нікопольський район (316) війна в Україні (5126)


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