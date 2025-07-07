Спецпредставителем ЕС по вопросам украинцев стала Ильва Йоханссон

Ильву Йоханссон назначили специальным представителем по вопросам украинцев на территории ЕС.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

"Создание этой должности - еще один сигнал неизменной солидарности ЕС с украинским народом. Роль Спецпредставителя заключается в усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки, в частности развитии сети Центров единства", - написал Чернышов.

Он напомнил, что госпожа Йоханссон ранее занимала должность Еврокомиссара по вопросам внутренних дел. И добавил, что она хорошо знакома с украинским контекстом и неоднократно посещала Украину с начала полномасштабного вторжения.

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