Четырех украинцев задержали в Польше: их подозревают в похищении мигрантов с целью выкупа. ФОТО
Польские правоохранители задержали четырех граждан Украины. Их подозревают в похищении и жестоком избиении африканских мигрантов в Польше и Латвии с целью вымогательства за них выкупа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут польские медиа RMF24 и Rzeczpospolita.
Задержанные - четверо граждан Украины, которые находились в Польше на законных основаниях в течение пяти лет. Самой старшей женщине 40 лет, самому молодому подозреваемому - 20 лет.
Как отмечается, в городе Люблин в Польше 14 июня 2025 года двое голых мужчин выскочили из кустов. Они были напуганы, дезориентированы, сидели на корточках на асфальте, с остатками скотча на шеях и руках. Оказалось, что это были мигранты из Эфиопии, которые сбежали от похитителей, требовавших выкуп от их семей.
Медиа пишут, что члены банды угрожали, что если их требования не выполнят, жертв убьют, а их органы продадут.
В сообщениях содержались фотографии обнаженных, связанных мужчин и скриншоты разговоров на русском языке с требованиями выкупа в криптовалюте.
Злоумышленники требовали от родственников похищенных эфиопов значительную сумму - 30 тысяч токенов Tether (₴1,25 миллиона). Затем они снизили свое требование, поскольку похищенные мужчины не происходили из состоятельных семей.
Как отметили правоохранители, подозреваемые сбежали в Латвию, где похитили трех граждан Мали. Мужчин связали и закрыли в багажнике автомобиля. Одного из них привязали к дереву и жестоко избили деревянной палкой. Видео с пытками злоумышленники прислали его семье вместе с требованием выкупа.
Польская полиция наладила сотрудничество с латвийскими, литовскими и эстонскими органами власти. Личности похитителей установлены.
По версии следствия, граждане Украины занимались перевозкой нелегальных мигрантов в Западную Европу.
В конце июня при участии антитеррористических сил на дороге вблизи города Острув-Мазовецкий были задержаны три человека. Четвертый был задержан в Сквежине.
Сейчас трое из четырех подозреваемых находятся под стражей.
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