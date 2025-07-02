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Новости Фото Украинцы в Польше
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Четырех украинцев задержали в Польше: их подозревают в похищении мигрантов с целью выкупа. ФОТО

Польские правоохранители задержали четырех граждан Украины. Их подозревают в похищении и жестоком избиении африканских мигрантов в Польше и Латвии с целью вымогательства за них выкупа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут польские медиа RMF24 и Rzeczpospolita.

Задержанные - четверо граждан Украины, которые находились в Польше на законных основаниях в течение пяти лет. Самой старшей женщине 40 лет, самому молодому подозреваемому - 20 лет.

Как отмечается, в городе Люблин в Польше 14 июня 2025 года двое голых мужчин выскочили из кустов. Они были напуганы, дезориентированы, сидели на корточках на асфальте, с остатками скотча на шеях и руках. Оказалось, что это были мигранты из Эфиопии, которые сбежали от похитителей, требовавших выкуп от их семей.

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В Польше задержали украинцев по подозрению в похищении мигрантов

Медиа пишут, что члены банды угрожали, что если их требования не выполнят, жертв убьют, а их органы продадут.

В сообщениях содержались фотографии обнаженных, связанных мужчин и скриншоты разговоров на русском языке с требованиями выкупа в криптовалюте.

Злоумышленники требовали от родственников похищенных эфиопов значительную сумму - 30 тысяч токенов Tether (₴1,25 миллиона). Затем они снизили свое требование, поскольку похищенные мужчины не происходили из состоятельных семей.

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В Польше задержали украинцев по подозрению в похищении мигрантов

Как отметили правоохранители, подозреваемые сбежали в Латвию, где похитили трех граждан Мали. Мужчин связали и закрыли в багажнике автомобиля. Одного из них привязали к дереву и жестоко избили деревянной палкой. Видео с пытками злоумышленники прислали его семье вместе с требованием выкупа.

Польская полиция наладила сотрудничество с латвийскими, литовскими и эстонскими органами власти. Личности похитителей установлены.

По версии следствия, граждане Украины занимались перевозкой нелегальных мигрантов в Западную Европу.

В Польше задержали украинцев по подозрению в похищении мигрантов

В конце июня при участии антитеррористических сил на дороге вблизи города Острув-Мазовецкий были задержаны три человека. Четвертый был задержан в Сквежине.

Сейчас трое из четырех подозреваемых находятся под стражей.

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Автор: 

выкуп (46) мигранты (993) Польша (8549) похищение (1692) украинцы (3881)


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Топ комментарии
+4
контингент єрмака -зєлєнського почав на ніжки ставати вже....
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02.07.2025 17:54 Ответить
+2
Хай їх розстріляють. Або віддадуть тим родичам без свідків....
Біологічне сміття
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02.07.2025 17:57 Ответить
+2
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02.07.2025 18:00 Ответить
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контингент єрмака -зєлєнського почав на ніжки ставати вже....
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02.07.2025 17:54 Ответить
але ж які ділки !

влаштувати торгівлю чорними рабами в центрі Європи !

.
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02.07.2025 18:50 Ответить
14 червня 2025 року двоє голих чоловіків вискочили з кущів Джерело: https://censor.net/ua/p3561177
- банани шукали ...?
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02.07.2025 17:54 Ответить
Нє, за петросянами скучили.
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02.07.2025 18:17 Ответить
Хай їх розстріляють. Або віддадуть тим родичам без свідків....
Біологічне сміття
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02.07.2025 17:57 Ответить
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02.07.2025 18:00 Ответить
Останнє фото у статті -- готова "заставка" для крутого логівудського "блокбастера".
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02.07.2025 18:06 Ответить
🤣
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02.07.2025 18:16 Ответить
А викуп хто мав сплатити? Африка чи що? Чи не логічніше було викрадати багатих поляків? Щось воно не клеїться. Може чергові мальчіківтрусіках?
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02.07.2025 18:19 Ответить
З Ефіопії ? Це ж бідна країна . Викуп мавпами , чи чим ?
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02.07.2025 18:43 Ответить
 
 